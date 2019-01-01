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В наступному сезоні УПЛ «розширять»

В наступному сезоні УПЛ «розширять»
Українська асоціація футболу ухвалила рішення збільшити кількість учасників УПЛ з наступного сезону.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко, - пише Футбол24.

Рішення про розширення УПЛ прийняв виконком УАФ. В рішенні йшлося про збільшення клубів-учасників у сезоні 2020/2021 до 14 команд, а в наступному сезоні – 2021/2022 – до 16 команд.

УАФ також ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20

Протягом першого кола змагань система відеоповторів буде використовуватися в режимі офлайн для проведення тестування обладнання і навчання арбітрів. А вже в лютому-березні 2020 року ми очікуємо дозволу FIFA і IFAB на використання VAR в режимі онлайн.

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Теги: футбол, спорт
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