В наступному сезоні УПЛ «розширять»

Українська асоціація футболу ухвалила рішення збільшити кількість учасників УПЛ з наступного сезону.Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко, - пише Футбол24.Рішення про розширення УПЛ прийняв виконком УАФ. В рішенні йшлося про збільшення клубів-учасників у сезоні 2020/2021 до 14 команд, а в наступному сезоні – 2021/2022 – до 16 команд.УАФ також ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20Протягом першого кола змагань система відеоповторів буде використовуватися в режимі офлайн для проведення тестування обладнання і навчання арбітрів. А вже в лютому-березні 2020 року ми очікуємо дозволу FIFA і IFAB на використання VAR в режимі онлайн.