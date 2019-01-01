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У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО

У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
У місті Рожище на вулиці Незалежності виявили підозрілу валізу. Її знайшли на зупинці.

Про підозрілий предмет повідомили у поліцію. Виклик надійшов близько 17:00. Про це Район.Рожище розповів заступник начальника Рожищенського відділення поліції Ігор Ісаков.

На місці знахідки працювали вибухотехніки з Луцька. Також прибула карета швидкої, пожежна. Працівники поліції зробили оточення з попереджувальною стрічкою.

Валіза виявилась порожньою. Як з'ясували поліцейські, її на зупинці просто забули. Також вдалося встановити власника валізи.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО

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Теги: вибухівка, Рожище
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