У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У місті Рожище на вулиці Незалежності виявили підозрілу валізу. Її знайшли на зупинці.
Про підозрілий предмет повідомили у поліцію. Виклик надійшов близько 17:00. Про це Район.Рожище розповів заступник начальника Рожищенського відділення поліції Ігор Ісаков.
На місці знахідки працювали вибухотехніки з Луцька. Також прибула карета швидкої, пожежна. Працівники поліції зробили оточення з попереджувальною стрічкою.
Валіза виявилась порожньою. Як з'ясували поліцейські, її на зупинці просто забули. Також вдалося встановити власника валізи.
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Про підозрілий предмет повідомили у поліцію. Виклик надійшов близько 17:00. Про це Район.Рожище розповів заступник начальника Рожищенського відділення поліції Ігор Ісаков.
На місці знахідки працювали вибухотехніки з Луцька. Також прибула карета швидкої, пожежна. Працівники поліції зробили оточення з попереджувальною стрічкою.
Валіза виявилась порожньою. Як з'ясували поліцейські, її на зупинці просто забули. Також вдалося встановити власника валізи.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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