У волинському місті виявили підозрілий предмет: викликали вибухотехніків з Луцька. ФОТО





Про підозрілий предмет повідомили у поліцію. Виклик надійшов близько 17:00. Про це Ігор Ісаков.



На місці знахідки працювали вибухотехніки з Луцька. Також прибула карета швидкої, пожежна. Працівники поліції зробили оточення з попереджувальною стрічкою.



Валіза виявилась порожньою. Як з'ясували поліцейські, її на зупинці просто забули. Також вдалося встановити власника валізи.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище на вулиці Незалежності виявили підозрілу валізу. Її знайшли на зупинці.Про підозрілий предмет повідомили у поліцію. Виклик надійшов близько 17:00. Про це Район.Рожище розповів заступник начальника Рожищенського відділення поліціїНа місці знахідки працювали вибухотехніки з Луцька. Також прибула карета швидкої, пожежна. Працівники поліції зробили оточення з попереджувальною стрічкою.Валіза виявилась порожньою. Як з'ясували поліцейські, її на зупинці просто забули. Також вдалося встановити власника валізи.

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