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У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО

У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У парку міста Горохів відкрили після оновлення два спортивні майданчики зі штучним покриттям.

Урочисте відкриття відбулося у п’ятницю, 12 липня, - йдеться на сайті Горохівської районної ради.

На дійство зібралось чимало люду не тільки з Горохова, але й із навколишніх сіл та області. Розрізали стрічку доручили почесним гостям: голові Горохівської районної ради Тарасу Щерблюку, заступнику голови Горохівської районної ради Віталію Клембі, заступнику голови Горохівської райдержадміністрації Андрію Розтоці, Горохівському міському голові Віктору Годику, начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Віктору Білику, директору департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрію Горбенку, ветерану спорту Горохівщини Людмилі Круковській, голові федерації гандболу Волині Михайлу Оліді, помічникам та довіреним особам народних депутатів.
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО

Усім запрошеним було продемонстровано документальний фільм Миколи Лукашевича з історії спортивного життя краю.
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО

Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять тих спортсменів, тренерів Горохівщини. Після вітальних слів від почесних гостей та вручення грамот за допомогу в оновленні майданчиків, їх освятив клірик Свято-Вознесенського храму ПЦУ отець Валерій.
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО


Після цього усі присутні мали змогу насолодитися змаганнями з гандболу, міні-футболу серед дітей, дорослих та ветеранів.
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО


У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО
У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО

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Теги: Горохів, Волинь, спорт
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