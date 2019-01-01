У райцентрі на Волині відкрили два оновлені спортмайданчики. ФОТО

У парку міста Горохів відкрили після оновлення два спортивні майданчики зі штучним покриттям.Урочисте відкриття відбулося у п’ятницю, 12 липня, - йдеться на сайті Горохівської районної ради.На дійство зібралось чимало люду не тільки з Горохова, але й із навколишніх сіл та області. Розрізали стрічку доручили почесним гостям: голові Горохівської районної ради, заступнику голови Горохівської районної ради, заступнику голови Горохівської райдержадміністрації, Горохівському міському голові, начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, директору департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, ветерану спорту Горохівщини, голові федерації гандболу Волині, помічникам та довіреним особам народних депутатів.Усім запрошеним було продемонстровано документальний фільм Миколи Лукашевича з історії спортивного життя краю.Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять тих спортсменів, тренерів Горохівщини. Після вітальних слів від почесних гостей та вручення грамот за допомогу в оновленні майданчиків, їх освятив клірик Свято-Вознесенського храму ПЦУ отець Валерій.Після цього усі присутні мали змогу насолодитися змаганнями з гандболу, міні-футболу серед дітей, дорослих та ветеранів.