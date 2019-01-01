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У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу

У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу
У селі Боратин, що під Луцьком, на вулиці Перемоги планують провести середній ремонт проїзної частини.

Про проведення аукціону інформує Prozorro. Заявником виступає Боратинська сільська рада, – пише Бізнес.Район.

Сума тендеру – 3,8 мільйона гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 липня 2019 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 вересня 2019 року.

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Теги: ремонт, вулиця, Волинь
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