У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу





Про проведення аукціону інформує Prozorro. Заявником виступає Боратинська сільська рада, – пише



Сума тендеру – 3,8 мільйона гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 липня 2019 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 вересня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боратин, що під Луцьком, на вулиці Перемоги планують провести середній ремонт проїзної частини.Про проведення аукціону інформує Prozorro. Заявником виступає Боратинська сільська рада, – пише Бізнес.Район Сума тендеру – 3,8 мільйона гривень.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 липня 2019 року.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 вересня 2019 року.

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