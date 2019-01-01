Помер колишній головний освітянин Луцька
Сьогодні, 22:17
Відійшов у вічність колишній очільник управління освіти Луцької міської ради, заслужений вчитель України Михайло Махомед.
Прощання з Михайлом Хомовичем відбудеться 14 липня об 11:00 у луцькому Свято-троїцькому кафедральному соборі, - пише ІА Волинські Новини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Хомовича.
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Прощання з Михайлом Хомовичем відбудеться 14 липня об 11:00 у луцькому Свято-троїцькому кафедральному соборі, - пише ІА Волинські Новини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Хомовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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