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Помер колишній головний освітянин Луцька

Помер колишній головний освітянин Луцька
Відійшов у вічність колишній очільник управління освіти Луцької міської ради, заслужений вчитель України Михайло Махомед.

Прощання з Михайлом Хомовичем відбудеться 14 липня об 11:00 у луцькому Свято-троїцькому кафедральному соборі, - пише ІА Волинські Новини.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Хомовича.

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Теги: Волинь, Луцьк
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