Помер колишній головний освітянин Луцька

Михайло Махомед.



Прощання з Михайлом Хомовичем відбудеться 14 липня об 11:00 у луцькому Свято-троїцькому кафедральному соборі, - пише



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Хомовича.

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