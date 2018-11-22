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Волиняни зробили з дзвінниці мистецьку галерею. ВІДЕО

Волиняни зробили з дзвінниці мистецьку галерею. ВІДЕО
У Голобах, що в Ковельському районі на Волині, збереглась унікальна будівля, якій більше двохсот років і яка стала культурним центро селища.

Вона знаходиться на території Свято-Георгіївського храму і виконує функцію дзвіниці. А віднедавна ще й мистецької галереї, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нині у галереї розміщена виставка архівних фотографій мешканців Голоб. Світлини різних років збирали усім селищем. Багатьох людей, які на них зображені, уже немає в живих.

Населений пункт багатий на архітектурні пам’ятки. Зокрема, є шість національного значення та одна місцевого. Зазвичай, люди фотографувались саме біля цих споруд та інших будівель.

Колись у приміщенні дзвіниці знаходилось господарське приладдя. Згодом, увесь реманент винесли і облаштували галерею. Тепер до Георгіївського храму приходять не лише помолитись, а й подивитись на унікальні світлини, знайти себе, пригадати минувшину.

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Теги: Волинь, Голоби, культура
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