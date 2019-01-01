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Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Ксенія Токар і Денис Остапук взяли участь у чемпіонаті світу серед юніорів з пауерліфтингу у місті Нур-Султан у Казахстані.

Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Івана Омелянюка «Майбутня Волинь - Україна» у Facebook, - пише Район.Ковель.

Змагання відбулися 12 липня.

Ковельчани були кращими і здобули золоті нагороди. Вихованці Ковельської ГО «Спарта» показали найкращі результати: Ксенія Токар (у ваговій категорії до 41 кг, результат – 60 кг.); Денис Остапук (у ваговій категорії 59 кг, результат – 118 кг.).

Тільки за останні два роки Ксенія і Денис стали чемпіонами Європи, призерами Кубку світу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. А тепер впевнено здобули золоту перемогу. Для спортсменів ця перемога може стати путівкою на Паралімпійські ігри 2020 у Токіо (Японія).


Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу


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Теги: Ксенія Токар, Денис Остапук, перемога
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