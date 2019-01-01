Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:01
Ксенія Токар і Денис Остапук взяли участь у чемпіонаті світу серед юніорів з пауерліфтингу у місті Нур-Султан у Казахстані.
Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Івана Омелянюка «Майбутня Волинь - Україна» у Facebook, - пише Район.Ковель.
Змагання відбулися 12 липня.
Ковельчани були кращими і здобули золоті нагороди. Вихованці Ковельської ГО «Спарта» показали найкращі результати: Ксенія Токар (у ваговій категорії до 41 кг, результат – 60 кг.); Денис Остапук (у ваговій категорії 59 кг, результат – 118 кг.).
Тільки за останні два роки Ксенія і Денис стали чемпіонами Європи, призерами Кубку світу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. А тепер впевнено здобули золоту перемогу. Для спортсменів ця перемога може стати путівкою на Паралімпійські ігри 2020 у Токіо (Японія).
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Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Івана Омелянюка «Майбутня Волинь - Україна» у Facebook, - пише Район.Ковель.
Змагання відбулися 12 липня.
Ковельчани були кращими і здобули золоті нагороди. Вихованці Ковельської ГО «Спарта» показали найкращі результати: Ксенія Токар (у ваговій категорії до 41 кг, результат – 60 кг.); Денис Остапук (у ваговій категорії 59 кг, результат – 118 кг.).
Тільки за останні два роки Ксенія і Денис стали чемпіонами Європи, призерами Кубку світу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. А тепер впевнено здобули золоту перемогу. Для спортсменів ця перемога може стати путівкою на Паралімпійські ігри 2020 у Токіо (Японія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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