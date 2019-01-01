Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ТзОВ «Пятидні» млин, пилорама, склад с/г продукції «Сільський вісник»
с. Пятидні
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 09:00-16:30
буд.культури, ФОП Лазнік, ФАП,
с.Гряди вул.І.Франка, Гагаріна.
2. 09:30-17:00
магазин ФОП Кужель,ФОП Левчук
с.Луковичі вул.Селянська,
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
с.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.
Ківерцівський район
Інформацію не надано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
С/Р Любитів
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
с.Рокитниця
2. 9:00-17:00
СТзОВ "Білашівське"
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО
с.Білашів
с.Грушівка
3.
9:00-17:00
СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Вол.дирекція УДППЗ
Церква с.Облапи
С/Р Облапи
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво школа
ПАТ"Укртелеком" АТС
с.Мислина
с.Дубове
с.Облапи
4.ПЛ-0,4кВ від КТП №557
9:00-17:00
ТзОВ "Брума"
Львівська залізниця
с.Доротище
5. 9:00-17:00
ФОП Хороших О.А.
с .Скулин
6.
ПЛ-0,4кВ від КТП №386
9:00-17:00
СТзОВ"Колос"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
с.Поворськ
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1.
ТП-46 РУ-10/0,4
ремонт
10:00-17:00
Мийка
Автомайстерня
АЗС Альфа-Нафта
Аркадія
Гаражі Підшипник 2
вул. Боженка, 2-16, 1-19
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-446
10:00-16:00
ТзОВ "Леся - Плюс"
ТзОВ"ПластМакс"
ФОП Лінник Валентина Костянтинівна
ТзОВ "Луцька пересувна мехпнізована колона"
Філія ПрАТ"Київстар"
с. В.Омеляник вул. Набережна,1
3.
КТП-318
10:00-16:00
с. Горзвин вул. Зарічна, Польова
4.
КТП-345
10:00-16:00
ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".
с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.
5.
ПЛ-10кВ Л-41-03
09:00-17:00
ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",
с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока
6.
ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)
10:00-17:00
АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.
с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська
Любомльський та Шацький райони
1
пл-10 л 58-04 від лр-53 до лвн-75
9:00 – 17:00
м.Любомль Лісгосп. школа №1 дит.садок №1
Районний будинок культури
Любомльська ДЮСШ
м.Любомль
вул,Незалежності, Привітна, Стуса, Хлібна, Польова, Ільїна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1
ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20
2
ТП-35 Т-1
09:00 – 17:00
Магазини: Оказія, Для Вас, Віра, Аркос; ТТІ, МНВК, медцентр
м.Нововолинськ
м-н Шахтарський, 30, 33, 32, 29, 39, 31
вул.Кауркова, 10, 43А
3
ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1
09:00 – 17:00
ПП Нічний експрес, магазин Побутова техніка
м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 32
вул.Східна, 29-53, 32-62
Ратнівський район
1
пл-10кв л66-02 від ЗТП-288 для чистки траси
10:00-17:00
с.Велемче.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-115
9:00-17:00
с.Уляники рибучасток, свинарник.
с.Уляники вул.Центральна.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-242
9:00-17:00
с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. 9:00-17:00
с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,
с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5
ПЛ-0,4 кВ від КТП-94
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-420
9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.
м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8. 9:00-17:00
м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск
м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00
с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Кияж школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин вул.Шевченка, Шкільна. с.Кияж, вул.Набережна, Миру, Тиха.
14
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347
9:00-17:00
м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”
м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101
9:00-17:00
м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2
м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
10:00 - 17:00
с. Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика
2
ЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".
10:00 - 16:00
смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2
Турійський район
1
ПЛ-0,4 кВ
КТП-165
10:30-16:30
с. Мочулки
2
ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-2
10:30-16:00
с. Туличів
3. 10:30-16:00
Кульсинська с/р- клуб, котельня, дит.садок, адмінприміщення, пошта, ГРП, АТС, ТРСТ – магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А. - магазин, башня, СКЗ, школа, столова, пункт прийому молока
с.Кульчин, Ставок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ТзОВ «Пятидні» млин, пилорама, склад с/г продукції «Сільський вісник»
с. Пятидні
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 09:00-16:30
буд.культури, ФОП Лазнік, ФАП,
с.Гряди вул.І.Франка, Гагаріна.
2. 09:30-17:00
магазин ФОП Кужель,ФОП Левчук
с.Луковичі вул.Селянська,
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
с.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.
Ківерцівський район
Інформацію не надано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
С/Р Любитів
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
с.Рокитниця
2. 9:00-17:00
СТзОВ "Білашівське"
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО
с.Білашів
с.Грушівка
3.
9:00-17:00
СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Вол.дирекція УДППЗ
Церква с.Облапи
С/Р Облапи
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво школа
ПАТ"Укртелеком" АТС
с.Мислина
с.Дубове
с.Облапи
4.ПЛ-0,4кВ від КТП №557
9:00-17:00
ТзОВ "Брума"
Львівська залізниця
с.Доротище
5. 9:00-17:00
ФОП Хороших О.А.
с .Скулин
6.
ПЛ-0,4кВ від КТП №386
9:00-17:00
СТзОВ"Колос"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
с.Поворськ
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1.
ТП-46 РУ-10/0,4
ремонт
10:00-17:00
Мийка
Автомайстерня
АЗС Альфа-Нафта
Аркадія
Гаражі Підшипник 2
вул. Боженка, 2-16, 1-19
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-446
10:00-16:00
ТзОВ "Леся - Плюс"
ТзОВ"ПластМакс"
ФОП Лінник Валентина Костянтинівна
ТзОВ "Луцька пересувна мехпнізована колона"
Філія ПрАТ"Київстар"
с. В.Омеляник вул. Набережна,1
3.
КТП-318
10:00-16:00
с. Горзвин вул. Зарічна, Польова
4.
КТП-345
10:00-16:00
ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".
с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.
5.
ПЛ-10кВ Л-41-03
09:00-17:00
ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",
с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока
6.
ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)
10:00-17:00
АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.
с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська
Любомльський та Шацький райони
1
пл-10 л 58-04 від лр-53 до лвн-75
9:00 – 17:00
м.Любомль Лісгосп. школа №1 дит.садок №1
Районний будинок культури
Любомльська ДЮСШ
м.Любомль
вул,Незалежності, Привітна, Стуса, Хлібна, Польова, Ільїна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1
ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20
2
ТП-35 Т-1
09:00 – 17:00
Магазини: Оказія, Для Вас, Віра, Аркос; ТТІ, МНВК, медцентр
м.Нововолинськ
м-н Шахтарський, 30, 33, 32, 29, 39, 31
вул.Кауркова, 10, 43А
3
ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1
09:00 – 17:00
ПП Нічний експрес, магазин Побутова техніка
м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 32
вул.Східна, 29-53, 32-62
Ратнівський район
1
пл-10кв л66-02 від ЗТП-288 для чистки траси
10:00-17:00
с.Велемче.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-115
9:00-17:00
с.Уляники рибучасток, свинарник.
с.Уляники вул.Центральна.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-242
9:00-17:00
с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. 9:00-17:00
с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,
с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5
ПЛ-0,4 кВ від КТП-94
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-420
9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.
м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8. 9:00-17:00
м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск
м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00
с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Кияж школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин вул.Шевченка, Шкільна. с.Кияж, вул.Набережна, Миру, Тиха.
14
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347
9:00-17:00
м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”
м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101
9:00-17:00
м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2
м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
10:00 - 17:00
с. Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика
2
ЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".
10:00 - 16:00
смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2
Турійський район
1
ПЛ-0,4 кВ
КТП-165
10:30-16:30
с. Мочулки
2
ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-2
10:30-16:00
с. Туличів
3. 10:30-16:00
Кульсинська с/р- клуб, котельня, дит.садок, адмінприміщення, пошта, ГРП, АТС, ТРСТ – магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А. - магазин, башня, СКЗ, школа, столова, пункт прийому молока
с.Кульчин, Ставок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Привокзальний район Луцька – без світла
Сьогодні, 19:22
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня
Сьогодні, 19:00
У Польщі підпалили дім українських заробітчан та написали на стінах «матюки». ФОТО(18+)
Сьогодні, 18:13