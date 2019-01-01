вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 17:00

ТзОВ «Пятидні» млин, пилорама, склад с/г продукції «Сільський вісник»
с. Пятидні

Горохівський район

Інформацію не надано.


Іваничівський район

1. 09:00-16:30

буд.культури, ФОП Лазнік, ФАП,

с.Гряди вул.І.Франка, Гагаріна.

2. 09:30-17:00

магазин ФОП Кужель,ФОП Левчук

с.Луковичі вул.Селянська,


Камінь-Каширський район

1. 09:30 – 17:00

с.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.


Ківерцівський район

Інформацію не надано.



Ковельський район


1. 9:00-17:00

С/Р Любитів
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"

с.Рокитниця

2. 9:00-17:00

СТзОВ "Білашівське"
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО

с.Білашів
с.Грушівка

3.

9:00-17:00

СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Вол.дирекція УДППЗ
Церква с.Облапи
С/Р Облапи
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво школа
ПАТ"Укртелеком" АТС

с.Мислина
с.Дубове
с.Облапи

4.ПЛ-0,4кВ від КТП №557

9:00-17:00

ТзОВ "Брума"
Львівська залізниця

с.Доротище

5. 9:00-17:00

ФОП Хороших О.А.

с .Скулин

6.

ПЛ-0,4кВ від КТП №386

9:00-17:00

СТзОВ"Колос"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

с.Поворськ


Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.


місто Луцьк


1.

ТП-46 РУ-10/0,4
ремонт

10:00-17:00

Мийка
Автомайстерня
АЗС Альфа-Нафта
Аркадія
Гаражі Підшипник 2

вул. Боженка, 2-16, 1-19



Луцький район


1.

КТП-255

09:30-17:00

Школа, Полонківське споживче товариство.

с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.

2.

КТП-446

10:00-16:00



ТзОВ "Леся - Плюс"
ТзОВ"ПластМакс"
ФОП Лінник Валентина Костянтинівна
ТзОВ "Луцька пересувна мехпнізована колона"
Філія ПрАТ"Київстар"

с. В.Омеляник вул. Набережна,1

3.

КТП-318

10:00-16:00



с. Горзвин вул. Зарічна, Польова

4.

КТП-345

10:00-16:00

ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".

с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.

5.

ПЛ-10кВ Л-41-03

09:00-17:00

ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",

с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока

6.

ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)

10:00-17:00

АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.

с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська



Любомльський та Шацький райони


1

пл-10 л 58-04 від лр-53 до лвн-75

9:00 – 17:00

м.Любомль Лісгосп. школа №1 дит.садок №1
Районний будинок культури
Любомльська ДЮСШ

м.Любомль
вул,Незалежності, Привітна, Стуса, Хлібна, Польова, Ільїна



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Інформацію не надано.



місто Нововолинськ

1

ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15

09:00 – 17:00



м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20

2

ТП-35 Т-1

09:00 – 17:00

Магазини: Оказія, Для Вас, Віра, Аркос; ТТІ, МНВК, медцентр

м.Нововолинськ
м-н Шахтарський, 30, 33, 32, 29, 39, 31
вул.Кауркова, 10, 43А

3

ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1

09:00 – 17:00

ПП Нічний експрес, магазин Побутова техніка

м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 32
вул.Східна, 29-53, 32-62



Ратнівський район


1

пл-10кв л66-02 від ЗТП-288 для чистки траси

10:00-17:00

с.Велемче.



Рожищенський район


1

ПЛ-0,4 кВ від КТП-115

9:00-17:00

с.Уляники рибучасток, свинарник.

с.Уляники вул.Центральна.

2

ПЛ-0,4 кВ від КТП-242

9:00-17:00

с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.

3. 9:00-17:00

с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,

с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,

4

ПЛ-0,4 кВ від КТП-477

9:00-17:00

м.Рожище, вул. Курбаса

5

ПЛ-0,4 кВ від КТП-94

9:00-17:00

м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп

м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна

6

ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-420

9:00-17:00

м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.

м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,

7

ПЛ-0,4 кВ від КТП-3

9:00-17:00

с.Підліски

8. 9:00-17:00

м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск

м.Рожище вул.Незалежності 33, 13

9

ПЛ-0,4 кВ від КТП-313

9:00-17:00

с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи

с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня

10

ПЛ-0,4 кВ від КТП-47

9:00-17:00

с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП

с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова

11

ПЛ-0,4 кВ від КТП-176

9:00-17:00

с.Яблунівка

с.Яблунівка

12

ПЛ-0,4 кВ від КТП-325

9:00-17:00

с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб

с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру

13

ПЛ-10кВ Л34-05

9:00-17:00

с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Кияж школа, ППМ, кіоск, ФАП.

с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин вул.Шевченка, Шкільна. с.Кияж, вул.Набережна, Миру, Тиха.

14

ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347

9:00-17:00

м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”

м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,

15

ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101

9:00-17:00

м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2

м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20



Старовижівський район

10:00 - 17:00

с. Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика

2

ЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".

10:00 - 16:00

смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2



Турійський район

1

ПЛ-0,4 кВ
КТП-165

10:30-16:30

с. Мочулки

2

ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-2

10:30-16:00

с. Туличів

3. 10:30-16:00

Кульсинська с/р- клуб, котельня, дит.садок, адмінприміщення, пошта, ГРП, АТС, ТРСТ – магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А. - магазин, башня, СКЗ, школа, столова, пункт прийому молока

с.Кульчин, Ставок


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відключення, світло, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»
Сьогодні, 19:40
Привокзальний район Луцька – без світла
Сьогодні, 19:22
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня
Сьогодні, 19:00
Волинянам розповіли, як легко перевірити номер інтернет-продавця в базі шахраїв
Сьогодні, 18:32
У Польщі підпалили дім українських заробітчан та написали на стінах «матюки». ФОТО(18+)
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 липня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 липня
11 липень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня
10 липень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
09 липень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 липня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 липня
08 липень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»
Сьогодні, 19:40
 0
Привокзальний район Луцька – без світла
Сьогодні, 19:22
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинянам розповіли, як легко перевірити номер інтернет-продавця в базі шахраїв
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿