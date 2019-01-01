Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00ТзОВ «Пятидні» млин, пилорама, склад с/г продукції «Сільський вісник»с. ПятидніІнформацію не надано.1. 09:00-16:30буд.культури, ФОП Лазнік, ФАП,с.Гряди вул.І.Франка, Гагаріна.2. 09:30-17:00магазин ФОП Кужель,ФОП Левчукс.Луковичі вул.Селянська,1. 09:30 – 17:00с.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.Інформацію не надано.1. 9:00-17:00С/Р ЛюбитівПАТ"Укртрансгаз"Львівська філія ПрАТ"Київстар"с.Рокитниця2. 9:00-17:00СТзОВ "Білашівське"ФГ "Аюлен"Ковельське МТМОс.Білашівс.Грушівка3.9:00-17:00СФ Г-во "Мислина"ПАТ"Укртрансгаз"СТзОВ"Облапське"ПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "УкрТАУЕР"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ФОП Сонько С.О.ФОП Миронюк Т.С.ФОП Коваль Т.С.ФОП Панасюк Р.ПЦерква Облапи Свт.Василя ВелВол.дирекція УДППЗЦерква с.ОблапиС/Р ОблапиПАТ"Ковельмолоко"Ковельське Райво школаПАТ"Укртелеком" АТСс.Мислинас.Дубовес.Облапи4.ПЛ-0,4кВ від КТП №5579:00-17:00ТзОВ "Брума"Львівська залізницяс.Доротище5. 9:00-17:00ФОП Хороших О.А.с .Скулин6.ПЛ-0,4кВ від КТП №3869:00-17:00СТзОВ"Колос"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"с.ПоворськВимкнень споживачів не заплановано.1.ТП-46 РУ-10/0,4ремонт10:00-17:00МийкаАвтомайстерняАЗС Альфа-НафтаАркадіяГаражі Підшипник 2вул. Боженка, 2-16, 1-191.КТП-25509:30-17:00Школа, Полонківське споживче товариство.с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2.КТП-44610:00-16:00ТзОВ "Леся - Плюс"ТзОВ"ПластМакс"ФОП Лінник Валентина КостянтинівнаТзОВ "Луцька пересувна мехпнізована колона"Філія ПрАТ"Київстар"с. В.Омеляник вул. Набережна,13.КТП-31810:00-16:00с. Горзвин вул. Зарічна, Польова4.КТП-34510:00-16:00ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.5.ПЛ-10кВ Л-41-0309:00-17:00ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока6.ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)10:00-17:00АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинськапл-10 л 58-04 від лр-53 до лвн-759:00 – 17:00м.Любомль Лісгосп. школа №1 дит.садок №1Районний будинок культуриЛюбомльська ДЮСШм.Любомльвул,Незалежності, Привітна, Стуса, Хлібна, Польова, ІльїнаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-1509:00 – 17:00м.Нововолинськ:вул.Сонячна 8-12, 9вул.Куліша 2-6вул.Сковороди 11, 22вул.Миру 11-27, 10-22вул.Б.Хмельницького 22вул.Зелена 53-63, 52-72пров.Мирний 19,20ТП-35 Т-109:00 – 17:00Магазини: Оказія, Для Вас, Віра, Аркос; ТТІ, МНВК, медцентрм.Нововолинськм-н Шахтарський, 30, 33, 32, 29, 39, 31вул.Кауркова, 10, 43АПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-109:00 – 17:00ПП Нічний експрес, магазин Побутова технікам.Нововолинськвул.Кобзаря, 32вул.Східна, 29-53, 32-62пл-10кв л66-02 від ЗТП-288 для чистки траси10:00-17:00с.Велемче.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1159:00-17:00с.Уляники рибучасток, свинарник.с.Уляники вул.Центральна.ПЛ-0,4 кВ від КТП-2429:00-17:00с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3. 9:00-17:00с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,ПЛ-0,4 кВ від КТП-4779:00-17:00м.Рожище, вул. КурбасаПЛ-0,4 кВ від КТП-949:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаПЛ-0,4 кВ від ЗТП-4209:00-17:00м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,ПЛ-0,4 кВ від КТП-39:00-17:00с.Підліски8. 9:00-17:00м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоскм.Рожище вул.Незалежності 33, 13ПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13ПЛ-10кВ Л34-059:00-17:00с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Кияж школа, ППМ, кіоск, ФАП.с.Доросині (повністю), с.Тристень (повністю), с.Ворончин вул.Шевченка, Шкільна. с.Кияж, вул.Набережна, Миру, Тиха.14ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-3479:00-17:00м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,15ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1019:00-17:00м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-2010:00 - 17:00с. Дубечне без напруги вул: Підварська, КостючикаЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".10:00 - 16:00смт Стара ВижівкаЖитловий будинок вул Забілицька-2ПЛ-0,4 кВКТП-16510:30-16:30с. МочулкиПЛ-0,4 кВКТП-65 Л-210:30-16:00с. Туличів3. 10:30-16:00Кульсинська с/р- клуб, котельня, дит.садок, адмінприміщення, пошта, ГРП, АТС, ТРСТ – магазин, ФОП Давидюк З.Г., Данилюк О.А. - магазин, башня, СКЗ, школа, столова, пункт прийому молокас.Кульчин, Ставок