Митник Кривіцький, якого оголосили у розшук, розповів про «протистояння фабрикаціям прокуратури»

Віктор Кривіцький, який за офіційною інформацією прес-служби досі очолює Волинську митницю та якого прокуратура оголосила в розшук, вважає «кримінал» проти нього сфабрикованим прокуратурою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через це тривали обшуки за 14 адресами.





Натомість 9 липня виконувач обов'язківЄвгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.



Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, що подивований цим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявили, що Кривіцький досі є її очільником, але перебуває «на лікарняному».



Сьогодні ж, 15 липня, Віктор Кривіцький знову зробив допис на Facebook, де розповів історію свого «протистояння фабрикація прокуратури».



Далі допис подаємо без змін і правок.



«Порушена у 2017 році проти мене справа була закрита прокуратурою за відсутності доведення вини. Моє затримання проводили співробітники УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Нацполіції разом зі співробітниками прокуратури Волині. А почалося все через те, що дехто мав бажання змінити керівника митниці і вже був претендент, якому це місце пообіцяли. І закрутилося. Відкриття під різними приводами кримінальних проваджень, залякування, обшуки. У мене в кабінеті два, а загалом по митниці за досить невеликий проміжок часу – понад 20 обшуків. Спочатку я не розумів, що відбувається, думав, що можливо, весь цей тиск направлено на вимагання грошей.



Мене затримали, а вранці повезли до Луцького СІЗО в невеличкій патрульній машині у відділенні для транспортування службових собак. Поки ми доїхали, у мене був тиск 250 на 180, медики підозрювали інфаркт, забрали мене у лікарню. Проти головного лікаря, яка не дозволила одразу повернути мене в ізолятор, відкрили кримінальну справу.



Звинувачення проти мене легко прочитати у справі - вони абсурдні і складаються з трьох епізодів. Перший – підкидання грошей. Другий – ручка з відеокамерою, яка зберігалася в моєму портфелі, на неї нічого не було знято, але це стало приводом для інкремінування мені наявності засобу негласного отримання інформації.



Третій – історія з асфальтоукладчиком. Вона почалася з дзвінка жінки, яка представилася секретарем заступника секретаря РНБО. Вона не назвала прізвища, але вдала, що на когось переключає і опісля чоловічий голос почав казати, що я маю дати доручення пропустити через митний кордон без сплати митних платежів якийсь асфальтоукладач. Я йому пояснив, що не розмовляю з незнайомими людьми і поклав слухавку. Потім з’ясувалося, що асфальтоукладач таки був. Коли на нього нарахували платежі, суб’єкт сказав, що це забагато, зробив реекспорт і вивіз його за кордон. Що робить прокуратура? Звертається до відділу митного аудиту головного управління ДФС у Волинській області, дають прінтскрін з фото цього асфальтоукладача і запитують, скільки потрібно було б сплатити суб’єкту, якби транспортний засіб виїхав за кордон, і скільки, якби залишився. Факт, що імпортер не став його розмитнювати, уже нікого не цікавив, просто у справу додали епізод про те, що я нібито заподіяв державі збитки, посприявши тому, що суб’єкт не оформився і не сплатив податки.



Ми Артуром Мартиросяном (адвокат Кривіцького - ред.) написали багато скарг, зокрема й Генеральному прокурору, який передав розслідування цієї справи у Рівне. Щоб виключити будь-які моменти, пов’язані з упередженістю. І неупереджене розслідування довело, що справу було сфальсифіковано і як наслідок, закрито. Але я вважаю, що фальсифікатори повинні понести відповідальність згідно з діючим законодавством, тому я звернувся до ДБР, за моєю заявою відкрито кримінальне провадження. І важливо, щоб суспільство уважно слідкувало за розслідуванням цієї справи».



Крім того, Віктор Кривіцький зауважив, що у деталях про ситуацію можна почитати в його інтерв'ю для

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який за офіційною інформацією прес-служби досі очолює Волинську митницю та якого прокуратура оголосила в розшук, вважає «кримінал» проти нього сфабрикованим прокуратурою.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через цеНатомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, що подивований цим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявили, що Кривіцький досі є її очільником, але перебуває «на лікарняному».Сьогодні ж, 15 липня, Віктор Кривіцький знову зробив допис на Facebook, де розповів історію свого «протистояння фабрикація прокуратури».Далі допис подаємо без змін і правок.Крім того, Віктор Кривіцький зауважив, що у деталях про ситуацію можна почитати в його інтерв'ю для Цензор.нет

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