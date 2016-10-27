У Луцьку через аварію на мережі зупинилися тролейбуси





Про це розповів Інформаційному агентству



Через аварію на міських мережах немає надходження струму до 5 підстанції, що розташована поблизу Привокзального ринку..



«Швидше за все, причина у міськелектро, це у них якась аварія. У нас немає струму, тож тролейбуси не курсують. Це зона Гордіюк, Соборності, Конякіна та прилеглих вулиць. Поки не ліквідують аварію та не подадуть струм, доти ми нічого зробити не можемо», - розповів Володимир Пуц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на деяких вулицях зупинилися тролейбуси.Про це розповів Інформаційному агентству Волинські Новини генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.Через аварію на міських мережах немає надходження струму до 5 підстанції, що розташована поблизу Привокзального ринку..«Швидше за все, причина у міськелектро, це у них якась аварія. У нас немає струму, тож тролейбуси не курсують. Це зона Гордіюк, Соборності, Конякіна та прилеглих вулиць. Поки не ліквідують аварію та не подадуть струм, доти ми нічого зробити не можемо», - розповів Володимир Пуц.

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