У Луцьку через аварію на мережі зупинилися тролейбуси
Сьогодні, 17:36
У Луцьку на деяких вулицях зупинилися тролейбуси.
Про це розповів Інформаційному агентству Волинські Новини генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.
Через аварію на міських мережах немає надходження струму до 5 підстанції, що розташована поблизу Привокзального ринку..
«Швидше за все, причина у міськелектро, це у них якась аварія. У нас немає струму, тож тролейбуси не курсують. Це зона Гордіюк, Соборності, Конякіна та прилеглих вулиць. Поки не ліквідують аварію та не подадуть струм, доти ми нічого зробити не можемо», - розповів Володимир Пуц.
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Про це розповів Інформаційному агентству Волинські Новини генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.
Через аварію на міських мережах немає надходження струму до 5 підстанції, що розташована поблизу Привокзального ринку..
«Швидше за все, причина у міськелектро, це у них якась аварія. У нас немає струму, тож тролейбуси не курсують. Це зона Гордіюк, Соборності, Конякіна та прилеглих вулиць. Поки не ліквідують аварію та не подадуть струм, доти ми нічого зробити не можемо», - розповів Володимир Пуц.
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