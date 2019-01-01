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Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини

Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини
Мешканець села Ласків Володимир-Волинського району заплатить штраф за те, що 6 разів отримував за гроші за кредити, оформлені на іншу людину.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Упродовж лютого-червня 2018 року 31-річний чоловік 6 разів за допомогою комп’ютера з доступом до мережі Інтернет надавав господарському товариству, яке здійснює кредитування фізичних осіб, анкетні відомості та документи іншого громадянина, вказуючи при цьому реквізити особистої банківської карти.

Таким чином він одержав від кредитної установи кредити на суму понад 33 тис грн.

Нововолинський міський суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у
скоєному, винним у шахрайстві з фінансовими ресурсами (кримінальні
правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України) і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн.)

Окрім того, його позбавили права 2 роки займатися фінансово-
господарською діяльністю.

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Теги: прокуратура, Волинь, суд
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