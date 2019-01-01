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Ремонтують трасу Устилуг-Луцьк-Рівне

Ремонтують трасу Устилуг-Луцьк-Рівне
На Волині дорожники ремонтують трасу Устилуг – Луцьк – Рівне, що пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін».

Про це йдеться на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

У публікації зазначається, що уже прокладено 160 метрів дороги від пункту пропуску "Устилуг-Зосін". Дорога зводиться в об'їзд міста Устилуг. Тут уже укладено земляне полотно, нижній подвійний щебенево-піщаний шар та два шари різного асфальту, відповідно до стандартів.

На іншій частині шосе Устилуг – Луцьк – Рівне  продовжуються роботи зі зведення земляного полотна.

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Теги: ремонт, дорога
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