Ми відкриті для бізнесу, який чесно платить податки, – новий керівник Волинської митниці

Андрій Войцещук у ході ініційованої ним зустрічі заявив, що митниця завжди відкрита для підприємців, які чесно платять податки у державу.



Вона відбулася на митному посту Луцька, - йдеться на сайті у



Теми, які піднімалися під час дискусії: митне оформлення громадянами вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією та їх митна вартість, пропуск через кордон лісоматеріалів за наявності сертифіката про походження сировини, вхід у зону митного контролю та розмір оплати за перебування у терміналі, робота інформаційних комплексів ДФС та брак штатної чисельності митників при збільшенні навантаження.



Керівник Волинської митниці Андрій Войцещук зізнався, що чекав такого шквалу запитань.



"Певні кроки для вирішення окремих проблем уже зроблені: успішно працює Єдине вікно та Єдиний казначейський рахунок. Проте великий масив роботи – попереду, у ході становлення нової Державної митної служби України", – розповідає Андрій Войцещук.



Окрім цього, додає, передусім треба розуміти, що основним документом для митника є Митний Кодекс України, який є законом і внесення змін до нього можливе виключно через законодавчу ініціативу. А поки закон чинний, його можна обговорювати, але положення треба виконувати.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО



За результатами зустрічі створюється робоча група з числа митних брокерів, представників суб’єктів ЗЕД та службовців з митних постів Волинської митниці ДФС.



Їхнє завдання - у короткочасній перспективі запропонувати механізми, які б стали основою для пропозицій щодо прискорення митного оформлення товарів, усунення дублювань функцій митних та правоохоронних органів, спрощення процедур митного оформлення для фізичних осіб – громадян України.



Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через це тривали обшуки за 14 адресами.



Натомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці Євгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.



Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, що подивований цим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявили, що Кривіцький досі є її очільником, але перебуває «на лікарняному».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувач обов’язків начальника Волинської митниці ДФСу ході ініційованої ним зустрічі заявив, що митниця завжди відкрита для підприємців, які чесно платять податки у державу.Вона відбулася на митному посту Луцька, - йдеться на сайті у ДФС Волинської області. Теми, які піднімалися під час дискусії: митне оформлення громадянами вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією та їх митна вартість, пропуск через кордон лісоматеріалів за наявності сертифіката про походження сировини, вхід у зону митного контролю та розмір оплати за перебування у терміналі, робота інформаційних комплексів ДФС та брак штатної чисельності митників при збільшенні навантаження.Керівник Волинської митниці Андрій Войцещук зізнався, що чекав такого шквалу запитань."Певні кроки для вирішення окремих проблем уже зроблені: успішно працює Єдине вікно та Єдиний казначейський рахунок. Проте великий масив роботи – попереду, у ході становлення нової Державної митної служби України", – розповідає Андрій Войцещук.Окрім цього, додає, передусім треба розуміти, що основним документом для митника є Митний Кодекс України, який є законом і внесення змін до нього можливе виключно через законодавчу ініціативу. А поки закон чинний, його можна обговорювати, але положення треба виконувати.За результатами зустрічі створюється робоча група з числа митних брокерів, представників суб’єктів ЗЕД та службовців з митних постів Волинської митниці ДФС.Їхнє завдання - у короткочасній перспективі запропонувати механізми, які б стали основою для пропозицій щодо прискорення митного оформлення товарів, усунення дублювань функцій митних та правоохоронних органів, спрощення процедур митного оформлення для фізичних осіб – громадян України.Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через цеза 14 адресами.Натомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власовочільника Волинської митниці Євгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, щоцим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявили, що Кривіцький досі є її очільником, але перебуває «на лікарняному».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію