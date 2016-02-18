Техогляд пропонують проходити на СТО
Сьогодні, 03:07
Уряд готує до запуску в Україні повноцінну систему технічного контролю автомобілів. Серед варіантів - техогляд на СТО.
Про це повідомляє finance.ua.
Міністерство внутрішніх справ розробило і опублікувало на своєму сайті проект постанови, який затвердить порядок верифікації виданих автомобілістам талонів техконтролю.
Наразі регулярний техогляд повинні проходити тільки окремі категорії автомобілістів (переважно комерційний автотранспорт). І хоча точної дати запуску обов’язкового огляду для всіх поки немає, до 2022 року Україна зобов’язана повернути малоприємну для автолюбителів процедуру. Це прямо передбачено угодою про асоціацію з ЄС.
Один з варіантів запуску механізму в травні цього року запропонувало Мінінфраструктури. У їхній версії техогляди кожні 2 роки стануть обов’язковими для всіх власників авто з 1 січня 2022 року.
Однак вже зараз чиновники ведуть активну підготовку до запуску системи техконтролю. Базова ідея полягає в тому, щоб віддати функції проведення техогляду всім бажаючим СТО. Тільки б ті пройшли сертифікацію. Однак такий підхід вимагає від держави додаткового контролю. Щоб націлена на підвищення безпеки ідея не перетворилася на корупційну «пустушку». Саме такі завдання і переслідує опублікований для ознайомлення документ.
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Про це повідомляє finance.ua.
Міністерство внутрішніх справ розробило і опублікувало на своєму сайті проект постанови, який затвердить порядок верифікації виданих автомобілістам талонів техконтролю.
Наразі регулярний техогляд повинні проходити тільки окремі категорії автомобілістів (переважно комерційний автотранспорт). І хоча точної дати запуску обов’язкового огляду для всіх поки немає, до 2022 року Україна зобов’язана повернути малоприємну для автолюбителів процедуру. Це прямо передбачено угодою про асоціацію з ЄС.
Один з варіантів запуску механізму в травні цього року запропонувало Мінінфраструктури. У їхній версії техогляди кожні 2 роки стануть обов’язковими для всіх власників авто з 1 січня 2022 року.
Однак вже зараз чиновники ведуть активну підготовку до запуску системи техконтролю. Базова ідея полягає в тому, щоб віддати функції проведення техогляду всім бажаючим СТО. Тільки б ті пройшли сертифікацію. Однак такий підхід вимагає від держави додаткового контролю. Щоб націлена на підвищення безпеки ідея не перетворилася на корупційну «пустушку». Саме такі завдання і переслідує опублікований для ознайомлення документ.
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