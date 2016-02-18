Техогляд пропонують проходити на СТО





Про це повідомляє



Міністерство внутрішніх справ розробило і опублікувало на своєму сайті проект постанови, який затвердить порядок верифікації виданих автомобілістам талонів техконтролю.



Наразі регулярний техогляд повинні проходити тільки окремі категорії автомобілістів (переважно комерційний автотранспорт). І хоча точної дати запуску обов’язкового огляду для всіх поки немає, до 2022 року Україна зобов’язана повернути малоприємну для автолюбителів процедуру. Це прямо передбачено угодою про асоціацію з ЄС.



Один з варіантів запуску механізму в травні цього року запропонувало Мінінфраструктури. У їхній версії техогляди кожні 2 роки стануть обов’язковими для всіх власників авто з 1 січня 2022 року.



Однак вже зараз чиновники ведуть активну підготовку до запуску системи техконтролю. Базова ідея полягає в тому, щоб віддати функції проведення техогляду всім бажаючим СТО. Тільки б ті пройшли сертифікацію. Однак такий підхід вимагає від держави додаткового контролю. Щоб націлена на підвищення безпеки ідея не перетворилася на корупційну «пустушку». Саме такі завдання і переслідує опублікований для ознайомлення документ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд готує до запуску в Україні повноцінну систему технічного контролю автомобілів. Серед варіантів - техогляд на СТО.Про це повідомляє finance.ua. Міністерство внутрішніх справ розробило і опублікувало на своєму сайті проект постанови, який затвердить порядок верифікації виданих автомобілістам талонів техконтролю.Наразі регулярний техогляд повинні проходити тільки окремі категорії автомобілістів (переважно комерційний автотранспорт). І хоча точної дати запуску обов’язкового огляду для всіх поки немає, до 2022 року Україна зобов’язана повернути малоприємну для автолюбителів процедуру. Це прямо передбачено угодою про асоціацію з ЄС.Один з варіантів запуску механізму в травні цього року запропонувало Мінінфраструктури. У їхній версії техогляди кожні 2 роки стануть обов’язковими для всіх власників авто з 1 січня 2022 року.Однак вже зараз чиновники ведуть активну підготовку до запуску системи техконтролю. Базова ідея полягає в тому, щоб віддати функції проведення техогляду всім бажаючим СТО. Тільки б ті пройшли сертифікацію. Однак такий підхід вимагає від держави додаткового контролю. Щоб націлена на підвищення безпеки ідея не перетворилася на корупційну «пустушку». Саме такі завдання і переслідує опублікований для ознайомлення документ.

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