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У Луцьку поки не підвищуватимуть ціну проїзду у тролейбусі

У Луцьку поки не підвищуватимуть ціну проїзду у тролейбусі
У Луцьку поки не підніматимуть варість проїзду у тролейбусах.

Це питання мали б розглянути піl час засідання виконавчого комітету сьогодні, 17 липня, але зняли з порядку денного, аби допрацювати.

Зазначимо, що для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» хочуть встановити тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4,00 грн. Для учнів та студентів – 2,00 грн за наявності учнівського або студентського квитка.

Також відомо, на скільки хочуть підняти вартість проїзних квитків:

- для підприємств, установ, організацій – 270,00 грн;

- для населення – 200,00 грн;

- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75,00 грн.

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Теги: вартість, проїзд, ціна, Луцьк
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