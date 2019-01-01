У Луцьку поки не підвищуватимуть ціну проїзду у тролейбусі

У Луцьку поки не підніматимуть варість проїзду у тролейбусах.Це питання мали б розглянути піl час засідання виконавчого комітету сьогодні, 17 липня, але зняли з порядку денного, аби допрацювати.Зазначимо, що для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» хочуть встановити тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4,00 грн. Для учнів та студентів – 2,00 грн за наявності учнівського або студентського квитка.Також відомо, на скільки хочуть підняти вартість проїзних квитків:- для підприємств, установ, організацій – 270,00 грн;- для населення – 200,00 грн;- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75,00 грн.