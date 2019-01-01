Мертві собаки у Луцьку на ЛПЗ: що про це відомо. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Лучани знаходять мертвих тварин прямо у своїх під’їздах. Трупи виявили мешканці мікрорайону ЛПЗ. Бачили мертвих собак і котів.
Перший виклик з вулиці Станіславського, 11 був о 18 вечора 15-го липня. Там на четвертому поверсі люди побачили мертвого лабрадора,- інформує 12 канал.
Другу мертву собаку побачили цього ж вечора неподалік автобусної зупинки. На місце приїхали поліцейські, там очевидці написали заяву про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. На ранок 16-го липня у мікрорайоні ЛПЗ виявили ще одного мертвого пса. Ще повідомляли про котів, проте їх знайти не вдалося.
Конкретних підозрюваних нині немає. Проте місцеві кажуть, що мікрорайоном ходила жінка у темному одязі й розкидала їжу для тварин.
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Перший виклик з вулиці Станіславського, 11 був о 18 вечора 15-го липня. Там на четвертому поверсі люди побачили мертвого лабрадора,- інформує 12 канал.
Другу мертву собаку побачили цього ж вечора неподалік автобусної зупинки. На місце приїхали поліцейські, там очевидці написали заяву про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. На ранок 16-го липня у мікрорайоні ЛПЗ виявили ще одного мертвого пса. Ще повідомляли про котів, проте їх знайти не вдалося.
Конкретних підозрюваних нині немає. Проте місцеві кажуть, що мікрорайоном ходила жінка у темному одязі й розкидала їжу для тварин.
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