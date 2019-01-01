Мертві собаки у Луцьку на ЛПЗ: що про це відомо. ВІДЕО





Перший виклик з вулиці Станіславського, 11 був о 18 вечора 15-го липня. Там на четвертому поверсі люди побачили мертвого лабрадора,- інформує



Другу мертву собаку побачили цього ж вечора неподалік автобусної зупинки. На місце приїхали поліцейські, там очевидці написали заяву про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. На ранок 16-го липня у мікрорайоні ЛПЗ виявили ще одного мертвого пса. Ще повідомляли про котів, проте їх знайти не вдалося.



Конкретних підозрюваних нині немає. Проте місцеві кажуть, що мікрорайоном ходила жінка у темному одязі й розкидала їжу для тварин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани знаходять мертвих тварин прямо у своїх під’їздах. Трупи виявили мешканці мікрорайону ЛПЗ . Бачили мертвих собак і котів.Перший виклик з вулиці Станіславського, 11 був о 18 вечора 15-го липня. Там на четвертому поверсі люди побачили мертвого лабрадора,- інформує 12 канал Другу мертву собаку побачили цього ж вечора неподалік автобусної зупинки. На місце приїхали поліцейські, там очевидці написали заяву про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. На ранок 16-го липня у мікрорайоні ЛПЗ виявили ще одного мертвого пса. Ще повідомляли про котів, проте їх знайти не вдалося.Конкретних підозрюваних нині немає. Проте місцеві кажуть, що мікрорайоном ходила жінка у темному одязі й розкидала їжу для тварин.

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