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Мертві собаки у Луцьку на ЛПЗ: що про це відомо. ВІДЕО

Мертві собаки у Луцьку на ЛПЗ: що про це відомо. ВІДЕО
Лучани знаходять мертвих тварин прямо у своїх під’їздах. Трупи виявили мешканці мікрорайону ЛПЗ. Бачили мертвих собак і котів.

Перший виклик з вулиці Станіславського, 11 був о 18 вечора 15-го липня. Там на четвертому поверсі люди побачили мертвого лабрадора,- інформує 12 канал.

Другу мертву собаку побачили цього ж вечора неподалік автобусної зупинки. На місце приїхали поліцейські, там очевидці написали заяву про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. На ранок 16-го липня у мікрорайоні ЛПЗ виявили ще одного мертвого пса. Ще повідомляли про котів, проте їх знайти не вдалося.

Конкретних підозрюваних нині немає. Проте місцеві кажуть, що мікрорайоном ходила жінка у темному одязі й розкидала їжу для тварин.


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Теги: мертві, собаки, ЛПЗ, Луцьк
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