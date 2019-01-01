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В Україні запустили е-пенсію: які послуги будуть онлайн

В Україні запустили е-пенсію: які послуги будуть онлайн
Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення, запустивши послугу е-пенсія.

Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання, - передає УНН.

Згідно з текстом постанови, документ ухвалюється з метою зниження адміністративного навантаження на громадян, а також оптимізації та підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду України шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії.

За словами заступника голови Держагенства з питань електронного урядування Олексія Вискуба, постанова передбачає суттєву оптимізацію та запровадження таких онлайн послуг, як призначення пенсії, перерахунок пенсії, призначення до пенсії надбавок, допомоги, доплат та компенсацій, поновлення виплати пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший.

Як наголосив Вискуб, завдяки запровадженню електронної взаємодії кількість документів, що вимагаються від заявника буде зменшено на 9 (в в середньому по кожній послузі).

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Теги: е-пенсія, послуги
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