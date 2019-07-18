У Києві батьків підлітка оштрафували на 100 тисяч за булінг у школі
Сьогодні, 14:53
Батьків дев’ятикласника однієї з київських шкіл оштрафували за побиття однокласника на 100 тисяч гривень
Конфлікт між учнями дев’ятого класу виник на стадіоні київської школи ще в січні 2019 року., - пишуть Факти.
Деснянський райсуд Києва виніс рішення у справі про булінг лише 9 липня.
У його постанові зазначається, що 25 січня на шкільному стадіоні між учнями виник конфлікт, під час якого один із них завдав іншому не менше 17 ударів кулаками.
В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і три тижні перебував у лікарні.
Нападник визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно. А його батьки зобов’язані виплатити потерпілому 2 676 грн матеріальної шкоди і 100 тис. грн моральної компенсації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Конфлікт між учнями дев’ятого класу виник на стадіоні київської школи ще в січні 2019 року., - пишуть Факти.
Деснянський райсуд Києва виніс рішення у справі про булінг лише 9 липня.
У його постанові зазначається, що 25 січня на шкільному стадіоні між учнями виник конфлікт, під час якого один із них завдав іншому не менше 17 ударів кулаками.
В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і три тижні перебував у лікарні.
Нападник визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно. А його батьки зобов’язані виплатити потерпілому 2 676 грн матеріальної шкоди і 100 тис. грн моральної компенсації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі посеред вулиці раптово помер 61-річний чоловік
Сьогодні, 15:01
У Києві батьків підлітка оштрафували на 100 тисяч за булінг у школі
Сьогодні, 14:53
На автостанції жителька Києва обікрала волинянку
Сьогодні, 14:46
У Ковелі – капітальний ремонт на декількох вулицях. ФОТО
Сьогодні, 14:12