У Києві батьків підлітка оштрафували на 100 тисяч за булінг у школі





Конфлікт між учнями дев’ятого класу виник на стадіоні київської школи ще в січні 2019 року., - пишуть



Деснянський райсуд Києва виніс рішення у справі про булінг лише 9 липня.



У його постанові зазначається, що 25 січня на шкільному стадіоні між учнями виник конфлікт, під час якого один із них завдав іншому не менше 17 ударів кулаками.



В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і три тижні перебував у лікарні.



Нападник визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно. А його батьки зобов’язані виплатити потерпілому 2 676 грн матеріальної шкоди і 100 тис. грн моральної компенсації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьків дев’ятикласника однієї з київських шкіл оштрафували за побиття однокласника на 100 тисяч гривеньКонфлікт між учнями дев’ятого класу виник на стадіоні київської школи ще в січні 2019 року., - пишуть Факти Деснянський райсуд Києва виніс рішення у справі про булінг лише 9 липня.У його постанові зазначається, що 25 січня на шкільному стадіоні між учнями виник конфлікт, під час якого один із них завдав іншому не менше 17 ударів кулаками.В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і три тижні перебував у лікарні.Нападник визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно. А його батьки зобов’язані виплатити потерпілому 2 676 грн матеріальної шкоди і 100 тис. грн моральної компенсації.

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