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У Києві батьків підлітка оштрафували на 100 тисяч за булінг у школі

У Києві батьків підлітка оштрафували на 100 тисяч за булінг у школі
Батьків дев’ятикласника однієї з київських шкіл оштрафували за побиття однокласника на 100 тисяч гривень

Конфлікт між учнями дев’ятого класу виник на стадіоні київської школи ще в січні 2019 року., - пишуть Факти.

Деснянський райсуд Києва виніс рішення у справі про булінг лише 9 липня.

У його постанові зазначається, що 25 січня на шкільному стадіоні між учнями виник конфлікт, під час якого один із них завдав іншому не менше 17 ударів кулаками.

В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і три тижні перебував у лікарні.

Нападник визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно. А його батьки зобов’язані виплатити потерпілому 2 676 грн матеріальної шкоди і 100 тис. грн моральної компенсації.


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Теги: булінг
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