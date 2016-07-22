У Луцьку Перший віце-прем’єр відвідав найпотужніший авіаремонтний завод України
Сьогодні, 18:40
Луцький завод «Мотор» є найпотужнішим підприємством із ремонту авіаційних двигунів в Україні, хоча майже 75 років тому починав із виготовлення та ремонту простих циліндрів, перед тим, як перейти до такого серйозного і модернізованого науково-технічного виробництва, яким займається сьогодні. Перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідав підприємство у рамках свого робочого візиту на Волинь.
Політик оглянув територію «Мотору», побував на цехах, а також поспілкувався із дирекцією та працівниками, що там трудяться у четвер, 18 липня.
Зі слів Степана Кубіва, підприємство, яке вже за рік буде відзначати своє семидесятип’ятирічча, показало йому не тільки свою історію, але й інноваційність, модернізованість і перспективу.
«Баланс експортних та імпортних операцій на сьогодні відповідає стратегії нашої держави», – похвалив «Мотор» перший віце-прем’єр.
За останні чотири роки «Мотору» вдалося диверсифікувати ринки і сформувати замовлення за межами України, а це – та експортна складова, що дозволяє отримати і розширити замовлення, проводити закупки без впливу курсу гривні на долар, а також – змусити підприємство змінити імпортозаміщення власним виробництвом.
Серед проблем, які зазначає керівництво – нестача фінансування. На цьому наголосив директор підприємства Володимир Маракулін.
Як рішення Степан Кубів запропонував звернути увагу на можливість працювати на передоплаті: «За неї можна домовитися тоді, коли буде довготермінове замовлення. Це дозволяє отримати її частково в рамках угоди, а також брати облікові кошти у рамках потреби, маючи реальний технічний контракт, балансуючи із експортом і курсовою різницею», – каже Степан Кубів і додає, що країна, яка має довгу історію авіації, повинна зробити єдине – розглянути питання кооперації авіоніки.
З точки зору прибутковості, останніх п’ять років ріст сягає 500 відсотків. Підприємство сплачує величезні податки,а працює тут більш ніж ніж 1200 людей.
Степан Кубів розповів також про свій досвід участі у інвестиційному форумі у Канаді, де зрозумів, що там зацікавлені у стандартах і оцінках українців, а найголовніше – у людському капіталі. Така ж ситуація і у інших потужних світових авіаційних лідерів – не вистачає кваліфікованих кадрів. «В Україні, на щастя, такі є», – зазначив Кубів.
«Серйозне виробництво і достойна зарплатня», – так говорять усі працівники, зокрема і наймолодший серед них, якому всього 19. Озвучили також і суми, які отримують на заводі «Мотор», а це – від 16 до 33 тисяч гривень на місяць.
Не менш важливим аспектом комфортної праці є доступність та якісні умови для працівників. До прикладу, повноцінно пообідати у їдальні вони можуть всього за 20 гривень.
Директор підприємства «Мотор» Володимир Маракулін каже, що керівництво постійно намагається вдосконалюватися у цьому плані і дбає про можливості для розвитку і самореалізації своїх підлеглих.
Планами на майбутнє у «Моторі» діляться неохоче, адже усієї інформації розголошувати не можуть, проте, директор розповів, що близько місяць тому «Укроборонпром» підписав контракт на освоєння підприємством коробки самольотних агрегатів, а саме для літака Мі-29. Володимир Маракулін думає, що вже за 2-3 роки роботу закінчать.
Підсумовуючи свій візит на підприємство Степан Кубів зазначив, що основний капітал – люди і умови, що для них створюють. Із його слів, «Мотор» відповідає усім міжнародним стандартам.
У подарунок директору підприємства перший віце-прем’єр-міністр України, а за сумісництвом – голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, привіз унікальну книгу з історією України.
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Політик оглянув територію «Мотору», побував на цехах, а також поспілкувався із дирекцією та працівниками, що там трудяться у четвер, 18 липня.
Зі слів Степана Кубіва, підприємство, яке вже за рік буде відзначати своє семидесятип’ятирічча, показало йому не тільки свою історію, але й інноваційність, модернізованість і перспективу.
«Баланс експортних та імпортних операцій на сьогодні відповідає стратегії нашої держави», – похвалив «Мотор» перший віце-прем’єр.
За останні чотири роки «Мотору» вдалося диверсифікувати ринки і сформувати замовлення за межами України, а це – та експортна складова, що дозволяє отримати і розширити замовлення, проводити закупки без впливу курсу гривні на долар, а також – змусити підприємство змінити імпортозаміщення власним виробництвом.
Серед проблем, які зазначає керівництво – нестача фінансування. На цьому наголосив директор підприємства Володимир Маракулін.
Як рішення Степан Кубів запропонував звернути увагу на можливість працювати на передоплаті: «За неї можна домовитися тоді, коли буде довготермінове замовлення. Це дозволяє отримати її частково в рамках угоди, а також брати облікові кошти у рамках потреби, маючи реальний технічний контракт, балансуючи із експортом і курсовою різницею», – каже Степан Кубів і додає, що країна, яка має довгу історію авіації, повинна зробити єдине – розглянути питання кооперації авіоніки.
З точки зору прибутковості, останніх п’ять років ріст сягає 500 відсотків. Підприємство сплачує величезні податки,а працює тут більш ніж ніж 1200 людей.
Степан Кубів розповів також про свій досвід участі у інвестиційному форумі у Канаді, де зрозумів, що там зацікавлені у стандартах і оцінках українців, а найголовніше – у людському капіталі. Така ж ситуація і у інших потужних світових авіаційних лідерів – не вистачає кваліфікованих кадрів. «В Україні, на щастя, такі є», – зазначив Кубів.
«Серйозне виробництво і достойна зарплатня», – так говорять усі працівники, зокрема і наймолодший серед них, якому всього 19. Озвучили також і суми, які отримують на заводі «Мотор», а це – від 16 до 33 тисяч гривень на місяць.
Не менш важливим аспектом комфортної праці є доступність та якісні умови для працівників. До прикладу, повноцінно пообідати у їдальні вони можуть всього за 20 гривень.
Директор підприємства «Мотор» Володимир Маракулін каже, що керівництво постійно намагається вдосконалюватися у цьому плані і дбає про можливості для розвитку і самореалізації своїх підлеглих.
Планами на майбутнє у «Моторі» діляться неохоче, адже усієї інформації розголошувати не можуть, проте, директор розповів, що близько місяць тому «Укроборонпром» підписав контракт на освоєння підприємством коробки самольотних агрегатів, а саме для літака Мі-29. Володимир Маракулін думає, що вже за 2-3 роки роботу закінчать.
Підсумовуючи свій візит на підприємство Степан Кубів зазначив, що основний капітал – люди і умови, що для них створюють. Із його слів, «Мотор» відповідає усім міжнародним стандартам.
У подарунок директору підприємства перший віце-прем’єр-міністр України, а за сумісництвом – голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, привіз унікальну книгу з історією України.
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