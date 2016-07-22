У Луцьку Перший віце-прем’єр відвідав найпотужніший авіаремонтний завод України

Луцький завод «Мотор» є найпотужнішим підприємством із ремонту авіаційних двигунів в Україні, хоча майже 75 років тому починав із виготовлення та ремонту простих циліндрів, перед тим, як перейти до такого серйозного і модернізованого науково-технічного виробництва, яким займається сьогодні. Перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлівідвідав підприємство у рамках свого робочого візиту на Волинь.Політик оглянув територію «Мотору», побував на цехах, а також поспілкувався із дирекцією та працівниками, що там трудяться у четвер, 18 липня.Зі слів Степана Кубіва, підприємство, яке вже за рік буде відзначати своє семидесятип’ятирічча, показало йому не тільки свою історію, але й інноваційність, модернізованість і перспективу.«Баланс експортних та імпортних операцій на сьогодні відповідає стратегії нашої держави», – похвалив «Мотор» перший віце-прем’єр.За останні чотири роки «Мотору» вдалося диверсифікувати ринки і сформувати замовлення за межами України, а це – та експортна складова, що дозволяє отримати і розширити замовлення, проводити закупки без впливу курсу гривні на долар, а також – змусити підприємство змінити імпортозаміщення власним виробництвом.Серед проблем, які зазначає керівництво – нестача фінансування. На цьому наголосив директор підприємстваЯк рішення Степан Кубів запропонував звернути увагу на можливість працювати на передоплаті: «За неї можна домовитися тоді, коли буде довготермінове замовлення. Це дозволяє отримати її частково в рамках угоди, а також брати облікові кошти у рамках потреби, маючи реальний технічний контракт, балансуючи із експортом і курсовою різницею», – каже Степан Кубів і додає, що країна, яка має довгу історію авіації, повинна зробити єдине – розглянути питання кооперації авіоніки.З точки зору прибутковості, останніх п’ять років ріст сягає 500 відсотків. Підприємство сплачує величезні податки,а працює тут більш ніж ніж 1200 людей.Степан Кубів розповів також про свій досвід участі у інвестиційному форумі у Канаді, де зрозумів, що там зацікавлені у стандартах і оцінках українців, а найголовніше – у людському капіталі. Така ж ситуація і у інших потужних світових авіаційних лідерів – не вистачає кваліфікованих кадрів. «В Україні, на щастя, такі є», – зазначив Кубів.«Серйозне виробництво і достойна зарплатня», – так говорять усі працівники, зокрема і наймолодший серед них, якому всього 19. Озвучили також і суми, які отримують на заводі «Мотор», а це – від 16 до 33 тисяч гривень на місяць.Не менш важливим аспектом комфортної праці є доступність та якісні умови для працівників. До прикладу, повноцінно пообідати у їдальні вони можуть всього за 20 гривень.Директор підприємства «Мотор» Володимир Маракулін каже, що керівництво постійно намагається вдосконалюватися у цьому плані і дбає про можливості для розвитку і самореалізації своїх підлеглих.Планами на майбутнє у «Моторі» діляться неохоче, адже усієї інформації розголошувати не можуть, проте, директор розповів, що близько місяць тому «Укроборонпром» підписав контракт на освоєння підприємством коробки самольотних агрегатів, а саме для літака Мі-29. Володимир Маракулін думає, що вже за 2-3 роки роботу закінчать.Підсумовуючи свій візит на підприємство Степан Кубів зазначив, що основний капітал – люди і умови, що для них створюють. Із його слів, «Мотор» відповідає усім міжнародним стандартам.У подарунок директору підприємства перший віце-прем’єр-міністр України, а за сумісництвом – голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, привіз унікальну книгу з історією України.