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У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО

У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
Сьогодні, 19 липня, у Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волинської області від нацистських загарбників.

Під час Другої світової війни багато волинян загинули на фронтах, були важко поранені або закатовані у концтаборах, вивезені на примусові роботи, - інфомує прес-служба Луцької міської ради.

Щоб вшанувати пам'ять усіх, хто постраждав під час Другої світової війни, та ветеранів, які виборювали перемогу, на меморіальний комплекс “Вічна Слава” прибули представники влади, ветерани війни, представники духовенства, підприємств, установ, організацій, лучани, родичі яких постраждали у роки війни.

Священнослужителі відслужили панахиду в пам'ять про жертви Другої світової війни. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих за цілісність і незалежність України та поклали квіти до пам’ятного знаку “Поранений солдат".

У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили 75-ту річницю визволення Волині від нацистських загарбників. ФОТО

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Теги: вшанування, Луцьк
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