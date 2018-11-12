У луцькій бібліотеці з'явилися унікальні книги, яких не придбати у жодному магазині

Степан Кубів подарував Волинській обласній бібліотеці для юнацтва колекцію унікальних історичних книг, у яких зібрані усі культові події за різні періоди, історії про основних особистостей, що формували суспільство, та про місця, котрі і до сьогодні слугують символом відродження й незламності української нації.



Перший віце-прем’єр завітав із подарунками до Луцька 18 липня в рамках своєї робочої поїздки на Волинь. Нагадаємо, що перед тим –



Окрім своєї основної діяльності, Степан Кубів є головою Всеукраїнського товариства «Меморіал» імені Василя Стуса, де, власне, і займаються збереженням пам'яті про політичні репресії у УРСР у XX сторіччі та правозахисною діяльністю. Серед успіхів організації – багато проектів, зокрема і видавництво унікальних книг.







На зустрічі у бібліотеці, куди прийшло чимало небайдужих до історії, Степан кубів цитував Левка Лук’яненка і багато розповідав про книги та філософію організації «Меморіал».



«Саме зміст нашого життя базується у двох словах цінностей: Бог і Україна. За своє існування «Меморіал» вибудував свою стратегію і позиції цінностей, серед них основним є створення унікальних літописних видань із історіями, що повинні назавжди закарбовувати у пам’яті, із деталями та фактами, які повинен знати кожен українець, який щиро вірить в ідею незалежної і вільної країни», – висловився Степан Іванович.







Волинська обласна бібліотека для юнацтва отримала більше 15 унікальних історичних видань, де кожна книга – особлива по-своєму ілюстраціями, поліграфією та головне – змістом.



Директорка бібліотеки Алла Єфремова погоджується, що саме такі видання формують правильне світобачення молоді, яка повинна знати минуле і розуміти, як діяти у майбутньому. Запевнила, що для більш ніж 27-ми тисяч читачів бібліотеки видання стануть справжнім скарбом історичних знань.



«Книга жива і корисна, коли вона у бібліотеці, її читають і вона рухається, а ці видання – безцінні. Я з таким трепетом дивилася на книжки… Вони неймовірні», – говорить Алла Єфремова.



На зустрічі голова «Меморіалу» також розповідав детальніше про кожну із книг, які дарував, а там, і про державність, і наукові, і про культові історичні постаті, загалом – усе те, що створювало наше сьогодення, між іншим, у книзі «Перемог» є навіть отримання Україною Томосу та інші нещодавні події.



Наголосив, що такі книги організація ніколи не продає, лише дарує.



Опісля відвідин бібліотеки Степан Кубів разом із заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Денисом П’ятигорцем відвідали пам’ятний фотостенд Героям Небесної Сотні на Театральному майдані, де помолилися і поклали квіти.







«Схиляємо свої голови перед тими, хто загинув і перед тими, хто зараз воює і захищає суверенітет держави там, на Сході. Майбутнє нашої держави це – майбутнє сильної, успішної, економічно-соціальної країни, але для цього потрібно мати міцну оборону і захист, що відповідає стандартам ЄС і НАТО. Саме європейська векторна позиція, затверджена у Конституції, рішенням Верховної Ради, повинна продовжувати нашу місію у розвитку держави», – сказав Кубів.







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