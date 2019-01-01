На трасі Луцьк–Рівне зловили іноземця, який вкрав сумку з грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
У четвер, 18 липня, близько 20:00 рівнянин побачив, що ма вулиці у Рівному невідомий чоловік розбив скло у вантажівці «MAN» та забрав звідти сумку. Заявник зазначив, що зловмисник поїхав у бік вулиці Млинівської.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
За орієнтуванням легковик Renault Megane патрульні поліцейські помітили на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» та зупинили у селі Бронники Рівненського району. За кермом перебував 36-річний громадянин Грузії. Окрім нього, у салоні були ще двоє чоловіків-іноземців.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції області, під час проведеної поверхневої перевірки патрульні виявили у транспортному засобі кишенькові ножі, газові балончики та майже 224 тисячі гривень. Слідчі повідомили 36-річному іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Автомобіль поліцейські вилучили.
Сьогодні, 21 липня, за клопотанням слідчого, суд обрав 36-річному грузину запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 230 тисяч гривень.
Вантажівку, з якої виклали гроші, припаркував неподалік магазину 46-річний киянин, водій-експедитор, який на момент скоєння злочину саме пішов у магазин.
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Про це повідомляє поліція Рівненщини.
За орієнтуванням легковик Renault Megane патрульні поліцейські помітили на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» та зупинили у селі Бронники Рівненського району. За кермом перебував 36-річний громадянин Грузії. Окрім нього, у салоні були ще двоє чоловіків-іноземців.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції області, під час проведеної поверхневої перевірки патрульні виявили у транспортному засобі кишенькові ножі, газові балончики та майже 224 тисячі гривень. Слідчі повідомили 36-річному іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Автомобіль поліцейські вилучили.
Сьогодні, 21 липня, за клопотанням слідчого, суд обрав 36-річному грузину запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 230 тисяч гривень.
Вантажівку, з якої виклали гроші, припаркував неподалік магазину 46-річний киянин, водій-експедитор, який на момент скоєння злочину саме пішов у магазин.
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