Волинянин знайшов гранату у траві
Сьогодні, 08:36
У селищі Мар'янівка на вулиці Новій чоловік знайшов гранату Ф-1.
Про це пише Волинь Нова.
Небезпечна знахідка, яка піднялася зі землі через 75 років, була покрита іржею й знаходилася на відстані 50 метрів від житлових будинків.
Про неї чоловік відразу повідомив поліцейських і рятівників. Невдовзі фахівці знешкодили гранату.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Небезпечна знахідка, яка піднялася зі землі через 75 років, була покрита іржею й знаходилася на відстані 50 метрів від житлових будинків.
Про неї чоловік відразу повідомив поліцейських і рятівників. Невдовзі фахівці знешкодили гранату.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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