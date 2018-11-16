Волинянин знайшов гранату у траві





Про це пише



Небезпечна знахідка, яка піднялася зі землі через 75 років, була покрита іржею й знаходилася на відстані 50 метрів від житлових будинків.



Про неї чоловік відразу повідомив поліцейських і рятівників. Невдовзі фахівці знешкодили гранату.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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