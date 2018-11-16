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Волинянин знайшов гранату у траві

Волинянин знайшов гранату у траві
У селищі Мар'янівка на вулиці Новій чоловік знайшов гранату Ф-1.

Про це пише Волинь Нова.

Небезпечна знахідка, яка піднялася зі землі через 75 років, була покрита іржею й знаходилася на відстані 50 метрів від житлових будинків.

Про неї чоловік відразу повідомив поліцейських і рятівників. Невдовзі фахівці знешкодили гранату.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: граната, Мар'янівка, Волинь
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