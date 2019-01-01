Волинянин у складі паралімпійської збірної України з футболу виборов срібло на чемпіонаті світу
Сьогодні, 19:13
Паралімпійська збірна України із футболу виборола срібло на чемпіонаті світу.
Про це повідомили у прес-службі відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Світовий футбольний чемпіонат серед спортсменів із наслідками ДЦП, який цьогоріч приймала Севілья (Іспанія), приніс у актив української збірної 6 перемог.
У ході боротьби Україна обіграла Австралію 7:0, Іспанію 10:0,
Аргентину 2:0, Нідерланди 5:0 та Бразилію 3:0 і поступилася лише росіянам із рахунком 1:3, в підсумку виборовши срібло. Зазначимо, що у складі команди є волинянин, вихованець Юрія Тимофеєва − Віталій Романчук.
Вітаємо паралімпійців із перемогою та бажаємо їм нових звершень!
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Про це повідомили у прес-службі відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Світовий футбольний чемпіонат серед спортсменів із наслідками ДЦП, який цьогоріч приймала Севілья (Іспанія), приніс у актив української збірної 6 перемог.
У ході боротьби Україна обіграла Австралію 7:0, Іспанію 10:0,
Аргентину 2:0, Нідерланди 5:0 та Бразилію 3:0 і поступилася лише росіянам із рахунком 1:3, в підсумку виборовши срібло. Зазначимо, що у складі команди є волинянин, вихованець Юрія Тимофеєва − Віталій Романчук.
Вітаємо паралімпійців із перемогою та бажаємо їм нових звершень!
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