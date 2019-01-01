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У волинському місті від удару блискавки загорілася будівля. ФОТО

У волинському місті від удару блискавки загорілася будівля. ФОТО
У місті Любомлі на вулиці Поштовій від розряду блискавки спалахнула господарча споруда.

Інцидент трапився у неділю, 21 липня, приблизно 15:40 – про це Кордон повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук.

На місце події одразу виїхали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль.

Вогонь знищив перекриття і покриття, речі домашнього вжитку, 8 м³ дров, електроінструмент, 5 м³ торфобрикету та пошкоджено стелю на площі 50 м².

Зазначають, ймовірна причина пожежі – розряд блискавки.
У волинському місті від удару блискавки загорілася будівля. ФОТО
У волинському місті від удару блискавки загорілася будівля. ФОТО
У волинському місті від удару блискавки загорілася будівля. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, удар блискавки
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