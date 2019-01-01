У Львові водій влетів у огорожу, вийшов з авто та помер





Про це



Інцидент стався 21 липня, близько 18:35, у Львові на вулиці Джерельна, 39.



«Водію, під час руху на автомобілі "ВАЗ 2108", ймовірно, стало погано, внаслідок чого він в’їхав у металеву огорожу на узбіччі дороги, та вийшовши з автомобіля, помер до приїзду медичної допомоги», – вказали в ОДА.



Обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові на вулиці Джерельній водій врізався в огорожу, вийшов з машини і помер.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Інцидент стався 21 липня, близько 18:35, у Львові на вулиці Джерельна, 39.«Водію, під час руху на автомобілі "ВАЗ 2108", ймовірно, стало погано, внаслідок чого він в’їхав у металеву огорожу на узбіччі дороги, та вийшовши з автомобіля, помер до приїзду медичної допомоги», – вказали в ОДА.Обставини події встановлюються.

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