У Львові водій влетів у огорожу, вийшов з авто та помер
Сьогодні, 11:08
У Львові на вулиці Джерельній водій врізався в огорожу, вийшов з машини і помер.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 21 липня, близько 18:35, у Львові на вулиці Джерельна, 39.
«Водію, під час руху на автомобілі "ВАЗ 2108", ймовірно, стало погано, внаслідок чого він в’їхав у металеву огорожу на узбіччі дороги, та вийшовши з автомобіля, помер до приїзду медичної допомоги», – вказали в ОДА.
Обставини події встановлюються.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 21 липня, близько 18:35, у Львові на вулиці Джерельна, 39.
«Водію, під час руху на автомобілі "ВАЗ 2108", ймовірно, стало погано, внаслідок чого він в’їхав у металеву огорожу на узбіччі дороги, та вийшовши з автомобіля, помер до приїзду медичної допомоги», – вказали в ОДА.
Обставини події встановлюються.
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