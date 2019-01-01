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У Луцьку просять відремонтувати аварійний міст. ФОТО

У Луцьку просять відремонтувати аварійний міст. ФОТО
Міст у парку 900-річчя, що у Луцьку, знаходиться у аварійному стані.

Про це на сайті Відкрите місто повідомив Володимир Борачок.

«Аварійний стан мосту в парку 900-річчя. Прохання вжити заходів поки хтось не травмувався, а сам міст не зазнав остаточної руйнації», – йдеться у зверненні.

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У Луцьку просять відремонтувати аварійний міст. ФОТО

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Теги: міст, благоустрій, Луцьк
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