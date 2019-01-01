У Луцьку просять відремонтувати аварійний міст. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Міст у парку 900-річчя, що у Луцьку, знаходиться у аварійному стані.
Про це на сайті Відкрите місто повідомив Володимир Борачок.
«Аварійний стан мосту в парку 900-річчя. Прохання вжити заходів поки хтось не травмувався, а сам міст не зазнав остаточної руйнації», – йдеться у зверненні.
Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО
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Про це на сайті Відкрите місто повідомив Володимир Борачок.
«Аварійний стан мосту в парку 900-річчя. Прохання вжити заходів поки хтось не травмувався, а сам міст не зазнав остаточної руйнації», – йдеться у зверненні.
Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО
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