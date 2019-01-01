У Луцьку просять відремонтувати аварійний міст. ФОТО





Про це на сайті Відкрите місто повідомив Володимир Борачок.



«Аварійний стан мосту в парку 900-річчя. Прохання вжити заходів поки хтось не травмувався, а сам міст не зазнав остаточної руйнації», – йдеться у зверненні.



Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міст у парку 900-річчя, що у Луцьку, знаходиться у аварійному стані.Про це на сайті Відкрите місто повідомив«Аварійний стан мосту в парку 900-річчя. Прохання вжити заходів поки хтось не травмувався, а сам міст не зазнав остаточної руйнації», – йдеться у зверненні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію