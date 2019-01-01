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Шаурмою на фестивалі «Тарас Бульба» людей отруїв підприємець з Луцька

Шаурмою на фестивалі «Тарас Бульба» людей отруїв підприємець з Луцька
У ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області наразі проводить перевірку випадку отруєння на фестивалі «Тарас Бульба», що проходив минулими вихідними у Дубні.

Про це повідомляє прес-служба структури.

Як повідомляє служба, відразу після отримання повідомлення про отруєння працівники виїхали на місце події. Власником рухомої потужності виявився підприємець з Луцька, де він і проводить свою основну діяльність.

Працівники служби провели позапланову перевірку рухомої потужності, під час перевірки встановили численні порушення законодавчих вимог. За виявленими порушеннями вручили припис та склали протокол.

Окрім цього, працівники Держпродспоживслужби відібрали питну воду для мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження, вісім проб харчових продуктів, 20 змивів із поверхонь та об’єктів у приміщенні вагончика, обстежили на носійство кишкових інфекцій власника потужності та його працівницю. Про результати дослідження Держпродспоживслужба повідомить згодом.

Нагадаємо, цього понеділка за медичною допомогою звернулися 14 осіб з підозрою на отруєння. Усі споживали шаурму на одній з точок продажу їжі під час фестивалю «Тарас Бульба» у Дубні

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Теги: шаурма, отруєння, фестиваль, Тарас Бульба, Луцьк, Дубно
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На фестивалі бульби тре їсти бульбу!
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