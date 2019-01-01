Волинський оркестр представляв Україну на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 02:24
Народний аматорський ансамбль танцю та оркестр народних інструментів «Волинянка» представляли Україну на Міжнародному фестивалі фольклору в Хорватії.
ХХІІ Міжнародний фестиваль фольклору в місті Карловац тривав з 30 червня по 6 липня.
Учасниками фестивалю були колективи з Китаю, Кореї, Мексики, Гуами,
Македонії, Хорватії. В рамках фестивальних днів відбувалися концертні виступи колективів, майстер-класи з традиційних українських танців для мешканців Карловац та учасників фестивалю, ігри та забави, приготування та презентація українських традиційних страв та участь в офіційному прийомі у президента міста Карловац.
Неймовірна українська енергетика у віртуозних виступах талановитих артистів не залишила байдужим нікого.
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ХХІІ Міжнародний фестиваль фольклору в місті Карловац тривав з 30 червня по 6 липня.
Учасниками фестивалю були колективи з Китаю, Кореї, Мексики, Гуами,
Македонії, Хорватії. В рамках фестивальних днів відбувалися концертні виступи колективів, майстер-класи з традиційних українських танців для мешканців Карловац та учасників фестивалю, ігри та забави, приготування та презентація українських традиційних страв та участь в офіційному прийомі у президента міста Карловац.
Неймовірна українська енергетика у віртуозних виступах талановитих артистів не залишила байдужим нікого.
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