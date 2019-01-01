Волинський оркестр представляв Україну на міжнародному фестивалі. ФОТО

Народний аматорський ансамбль танцю та оркестр народних інструментів «Волинянка» представляли Україну на Міжнародному фестивалі фольклору в Хорватії.ХХІІ Міжнародний фестиваль фольклору в місті Карловац тривав з 30 червня по 6 липня.Учасниками фестивалю були колективи з Китаю, Кореї, Мексики, Гуами,Македонії, Хорватії. В рамках фестивальних днів відбувалися концертні виступи колективів, майстер-класи з традиційних українських танців для мешканців Карловац та учасників фестивалю, ігри та забави, приготування та презентація українських традиційних страв та участь в офіційному прийомі у президента міста Карловац.Неймовірна українська енергетика у віртуозних виступах талановитих артистів не залишила байдужим нікого.