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Волинський оркестр представляв Україну на міжнародному фестивалі. ФОТО

Волинський оркестр представляв Україну на міжнародному фестивалі. ФОТО
Народний аматорський ансамбль танцю та оркестр народних інструментів «Волинянка» представляли Україну на Міжнародному фестивалі фольклору в Хорватії.

ХХІІ Міжнародний фестиваль фольклору в місті Карловац тривав з 30 червня по 6 липня.

Учасниками фестивалю були колективи з Китаю, Кореї, Мексики, Гуами,
Македонії, Хорватії. В рамках фестивальних днів відбувалися концертні виступи колективів, майстер-класи з традиційних українських танців для мешканців Карловац та учасників фестивалю, ігри та забави, приготування та презентація українських традиційних страв та участь в офіційному прийомі у президента міста Карловац.

Неймовірна українська енергетика у віртуозних виступах талановитих артистів не залишила байдужим нікого.


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Теги: Волинь, фестиваль
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