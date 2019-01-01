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Підприємець з Луцька заперечує, що отруїв людей шаурмою, але продезинфікував обладнання. ВІДЕО

Підприємець з Луцька заперечує, що отруїв людей шаурмою, але продезинфікував обладнання. ВІДЕО
У Дубно Рівненської області на рок-фестивалі "Тарас Бульба" відвідувачі отруїлися шаурмою. Як вже повідомляли, з’ясували, що причиною отруєння стало споживання шаурми, яку на території фестивалю реалізовував підприємець з Луцька.

Але сам підприємець заперечує, що його їжа могла стати причиною прикрих інцидентів, йдеться в сюжеті ТСН.

Підприємці – чоловік і дружина.

"Наразі коментувати ситуацію я не буду, бо ведеться слідство. Поліція вам може дати всю необхідну інформацію", - каже продавчиня шаурми Ірена.

"Пояснюють, що продукти в них якісні були і, скажімо так, заперечують, що це стало причиною отруєння", - каже керівник слідчого відділення Дубенського відділу поліції Михайло Сав’юк.

Тепер підприємцям загрожує до трьох років обмеження волі. Фахівці з’ясовують, що саме в шаурмі стало причиною отруєння та вже продезинфікували обладнання, де її готували. В лікарні тим часом залишили в палатах лише школярок, стан дорослих нормалізувався і їх відпустили додому.

12-річна Ніка розповіла, що для неї все починалося все драйвовим концертом, а закінчилось лікарняним ліжком. На рок-фестиваль з старшою сестрою та подругою пішли вперше і, зізнаються, точно його запам’ятають на все життя. "Фестиваль був хороший, але коли я вирішила купити шаурму, і після того пройшло десь години дві, мені стало дуже погано", - зізнається школярка.

Окрім дівчат, у сусідні палати ушпиталили ще сімох дорослих – ті теж нарікають на шаурму. У всіх гостра кишкова інфекція. "Всі пацієнти були середнього ступеня важкості, всі були госпіталізовані в інфекційне відділення", - розповіла завідувачка інфекційного відділення Дубенської райлікарні Наталя Крижанівська. У лабораторному центрі підозрюють, що насправді хворих в рази більше ніж тих, хто звернувся за допомогою. "Є відомості, що в місцеву аптеку не менше трьох десятків осіб зверталися з цієї самої причини, і також пов’язували захворювання з вживанням неякісної шаурми", - пояснив керівник Рівненського лабораторного центру Роман Сафонов.

Це люди з різних куточків України, які приїхали на рок-фестиваль і вже повертаються додому. Фахівці наполягають, що їм варто звернутися до медиків. "Навіть якщо перебіг захворювання легкий, бо це небезпека ускладнення їхнього стану, передачі захворювання", - каже Роман Сафонов. Організатор рок-фестивалю "Тарас Бульба" приголомшений – захід проводять від 1991-го і щороку сюди приїздять зо 3-4 тисячі людей. "Це перший прикрий випадок, мені дуже прикро", - каже Микола Арсенюк. "Важко було таке передбачити, ніби всі документи були, всі заїжджали, вся інформація була, санітарні книжки перевіряли", - додає він.



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Теги: шаурма, Тарас Бульба, фестиваль, обладання, Луцьк, Дубно
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