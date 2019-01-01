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Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник

Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник
На Волині розшукують 31-річного Краснолуцького Дмитра Олександровича, жителя Володимира-Волинського.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Чоловік 23 березня 2019 року пішов до товариша та не повернувся.

Його прикмети: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротко підстрижений, на лівій руці татуювання, куртка з чорним капюшоном, чорна шапка, темні джинси та білі кросівки.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».

Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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