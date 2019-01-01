Cудили хлопця, який разом з друзями вбив волинянина Артема Іуса

У Києві відбулося судове засідання щодо хлопця, який причетний до вбивства локачанина Артема Іуса.Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий блогер Олександр Барабошко, який теж є уродженцем селища Локачі.Боогер повідомляє, що сьогодні, 24 липня, судили члена ГФ "Сокіл" Андрія Дудку, який разом з товаришами вбив волинянина."Дудка разом з "побратимами", яких наразі покриває, в квітні нанесли в районі 17 ножових ударів. В результаті травми стали смертельними.Є інший підозрюваний, його всіма силами намагаються відмазати і покривають", - пише Барабошко.Блогер також повідомляє, що адвокат розповідає Дудці, що не варто зізнаватися у скоєному, а все можна "звалити" на українську медицину: "Бо ж хлопець помер не одразу, а в лікарні і це не через те, що 17 ударів нанесли, а просто медицина така — не врятували"."Не здивуюсь якщо будуть намагатисчя зробити крайніми будь-кого — лікаря, офіціанта який був в закладі, охоронця який не розборонив. Винний хто завгодино, а не "побратими" з Сокола", - додає уродженець Волині.Також за словами Олександра Баробошка, під час судового засідання говорили про те, що Дудку потрібно відпустити під домашній арешт. Адвокати аргументували це тим, що хлопець займався вишколами, мав активну громадську позицію."Але суспільний резонанс, присутність друзів Артема та контроль справи дають який не який результат. Дудка поїхав ще на один місяць в СІЗО і маю надію скоро зустрінеться там ще з одним своїм другом вбивцею", - написав Олександр Барабошко.Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави до 26 серпня.Блогер просить всіх небайдужих не дати "зам`яти" цю справу та не залишити вбивць безкарними.