У Луцьку гральні заклади працюють з порушеннями. ФОТО

У Луцьку в районі ЛПЗ муніципали перевіряли гральні заклади.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Робочою групою з проведення рейдів щодо виявлення об’єктів грального бізнесу в місті Луцьку, продовжується робота по можливих закладах, що є розповсюджувачами державних лотерей, які розташовані на вулицях Станіславського та Даньшина, бульварі Дружби Народів.На відміну від попередніх рейдів, даний захід проведено з 11.00 до 15.00 години дня.В ході рейду виявили заклади "Спорт Лото" (бул. Дружби народів, 3), "Фаворит спорт" (бул. Дружби Народів, 2 та вул. Даньшина,2), "Спорт Лото" (вул. Станіславського, 52в – зупинка громадського транспорту), які працюють без відповідного погодження режиму роботи, згідно вимог Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька, затверджених рішенням міської ради від 23.12.2008 із змінами внесеними рішенням міської ради від 05.06.2018 № 42/93.За вказане правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення склали три постанови про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.182 КУпАП та 1 протокол, оскільки особа уже притягалась раніше до адміністративної відповідальності.У вказаних закладах з працівниками не укладено трудові відносини відповідно до вимог КЗпП. Деякі працівники змогли показати лише цивільно правові договори на надання послуг по розповсюдженню державних лотерей, хоча виконують роботу перебуваючи в закладі.Керівникам закладів надано 10-ти денний термін для усунення виявлених порушень, а у випадку невиконання яких матеріали будуть направленні для проведення належної перевірки органами Держпраці.Перебування неповнолітніх у вищевказаних закладах не виявили.Робоча група не змогла перевірити такий заклад як «Інтернет клуб» розташований по бул. Дружби Народів, 7, оскільки, зі слів очевидців, працівники клубу замкнули приміщення перед тим як підійшла робоча група. Це свідчить лише про те, що таким закладам є що приховувати (відсутність погодження на режим роботи, непрацевлаштовані працівники тощо).Попри всі перепони, які чиняться при проведенні рейдів, робоча група і надалі проводитиме роботу на території міста Луцька як у нічні, так і у денні години.