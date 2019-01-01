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25 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 липня в народному календарі відзначають День Прокла. До 25 липня зацвітає вода в річках і озерах – з'являється ряска, яку часто використовують для лікування найрізноманітніших хвороб.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 25 липня

– Немає роси і туману – чекайте на негоду.

– Багато роси 25 липня на луках – рік буде щасливим.

Що можна робити 25 липня

1. Сьогодні треба встати на світанку і вмитися росою, яка забезпечить вам чисту та здорову шкіру на довгий період.

Що не можна робити 25 липня

1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А можливо й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.

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Теги: 25 липня, свято
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