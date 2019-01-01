Спека і заморозки: якою буде погода в Україні у серпні

В Україні погода в серпні буде теплою.Про це пише повідомляє "Метеопрог".Фактор, який може вплинути на погоду в серпні, це холодні полярні повітряні потоки, які йдуть з півночі.Так, третій літній місяць за довгостроковими прогнозами буде досить теплим. Вдень до +30, але вищезгадані холодні маси повітря спровокують зниження нічної температури до +10...+12ºС.У перші два тижні серпня термометри показуватимуть +26...+ 32ºС. Найтепліше буде на Сході та Півдні країни. Більш прохолодна погода збережеться в західних і північних областях. Прогнозується мінлива хмарність і дощі, місцями з грозами і зливами.З другої половини місяця спека відступить. Денна температура повітря складе від +24 до +26ºС. Також очікують опади.За кліматичними нормам, для нашої країни середня температура в заключний місяць літа становить +17...23°С. До кінця серпня на поверхні землі можуть спостерігатися заморозки.