Спека і заморозки: якою буде погода в Україні у серпні
Сьогодні, 10:06
В Україні погода в серпні буде теплою.
Про це пише повідомляє "Метеопрог".
Фактор, який може вплинути на погоду в серпні, це холодні полярні повітряні потоки, які йдуть з півночі.
Так, третій літній місяць за довгостроковими прогнозами буде досить теплим. Вдень до +30, але вищезгадані холодні маси повітря спровокують зниження нічної температури до +10...+12ºС.
У перші два тижні серпня термометри показуватимуть +26...+ 32ºС. Найтепліше буде на Сході та Півдні країни. Більш прохолодна погода збережеться в західних і північних областях. Прогнозується мінлива хмарність і дощі, місцями з грозами і зливами.
З другої половини місяця спека відступить. Денна температура повітря складе від +24 до +26ºС. Також очікують опади.
За кліматичними нормам, для нашої країни середня температура в заключний місяць літа становить +17...23°С. До кінця серпня на поверхні землі можуть спостерігатися заморозки.
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Про це пише повідомляє "Метеопрог".
Фактор, який може вплинути на погоду в серпні, це холодні полярні повітряні потоки, які йдуть з півночі.
Так, третій літній місяць за довгостроковими прогнозами буде досить теплим. Вдень до +30, але вищезгадані холодні маси повітря спровокують зниження нічної температури до +10...+12ºС.
У перші два тижні серпня термометри показуватимуть +26...+ 32ºС. Найтепліше буде на Сході та Півдні країни. Більш прохолодна погода збережеться в західних і північних областях. Прогнозується мінлива хмарність і дощі, місцями з грозами і зливами.
З другої половини місяця спека відступить. Денна температура повітря складе від +24 до +26ºС. Також очікують опади.
За кліматичними нормам, для нашої країни середня температура в заключний місяць літа становить +17...23°С. До кінця серпня на поверхні землі можуть спостерігатися заморозки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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