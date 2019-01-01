У волинському селі поліцейські виявили наркомана
Сьогодні, 08:32
У селі Цегів Горохівського району викрили чоловіка, який варив макову соломку.
Про це пише Волинь Нова.
У ході перевірки раніше судимих осіб працівники сектора кримінальної поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області завітали до 45-річного жителя села Цегів.
Чоловіка застали за варінням макової соломки.
Зазначають, що два роки тому він уже був судимий за скоєння крадіжки.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
У ході перевірки раніше судимих осіб працівники сектора кримінальної поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області завітали до 45-річного жителя села Цегів.
Чоловіка застали за варінням макової соломки.
Зазначають, що два роки тому він уже був судимий за скоєння крадіжки.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Для себе варив, а не на продажу
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