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У волинському селі поліцейські виявили наркомана

У волинському селі поліцейські виявили наркомана
У селі Цегів Горохівського району викрили чоловіка, який варив макову соломку.

Про це пише Волинь Нова.

У ході перевірки раніше судимих осіб працівники сектора кримінальної поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області завітали до 45-річного жителя села Цегів.

Чоловіка застали за варінням макової соломки.

Зазначають, що два роки тому він уже був судимий за скоєння крадіжки.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: наркотики, мак, Волинь
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Коментарі 1
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Для себе варив, а не на продажу
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