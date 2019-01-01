У волинському селі поліцейські виявили наркомана





Про це пише



У ході перевірки раніше судимих осіб працівники сектора кримінальної поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області завітали до 45-річного жителя села Цегів.



Чоловіка застали за варінням макової соломки.



Зазначають, що два роки тому він уже був судимий за скоєння крадіжки.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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