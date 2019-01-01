Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 14:56
Сьогодні, 26 липня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили коштовну комп’ютерну техніку та хутра цінних порід на 3 мільйони гривень.
Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України.
Так, приблизно 5-ї години ранку військовослужбовці Луцького загону зупинили мікроавтобус Citroen. Іномаркою їхав в Україну наш співвітчизник.
Під час огляду автомобіля у вантажному відділенні прикордонники виявили 54 ноутбуки відомого виробника та 216 штук хутр цінних порід тварин.
Контрабандні товари встановленим порядком передали співробітникам ДФС. Орієнтовна сума вилученого приблизно 3 мільйони гривень.
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Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України.
Так, приблизно 5-ї години ранку військовослужбовці Луцького загону зупинили мікроавтобус Citroen. Іномаркою їхав в Україну наш співвітчизник.
Під час огляду автомобіля у вантажному відділенні прикордонники виявили 54 ноутбуки відомого виробника та 216 штук хутр цінних порід тварин.
Контрабандні товари встановленим порядком передали співробітникам ДФС. Орієнтовна сума вилученого приблизно 3 мільйони гривень.
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