Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО





Про це інформує прес-служба



Так, приблизно 5-ї години ранку військовослужбовці Луцького загону зупинили мікроавтобус Citroen. Іномаркою їхав в Україну наш співвітчизник.



Під час огляду автомобіля у вантажному відділенні прикордонники виявили 54 ноутбуки відомого виробника та 216 штук хутр цінних порід тварин.



Контрабандні товари встановленим порядком передали співробітникам ДФС. Орієнтовна сума вилученого приблизно 3 мільйони гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 липня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили коштовну комп’ютерну техніку та хутра цінних порід на 3 мільйони гривень.Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України. Так, приблизно 5-ї години ранку військовослужбовці Луцького загону зупинили мікроавтобус Citroen. Іномаркою їхав в Україну наш співвітчизник.Під час огляду автомобіля у вантажному відділенні прикордонники виявили 54 ноутбуки відомого виробника та 216 штук хутр цінних порід тварин.Контрабандні товари встановленим порядком передали співробітникам ДФС. Орієнтовна сума вилученого приблизно 3 мільйони гривень.

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