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Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО

Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 26 липня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили коштовну комп’ютерну техніку та хутра цінних порід на 3 мільйони гривень.

Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України.

Так, приблизно 5-ї години ранку військовослужбовці Луцького загону зупинили мікроавтобус Citroen. Іномаркою їхав в Україну наш співвітчизник.

Під час огляду автомобіля у вантажному відділенні прикордонники виявили 54 ноутбуки відомого виробника та 216 штук хутр цінних порід тварин.

Контрабандні товари встановленим порядком передали співробітникам ДФС. Орієнтовна сума вилученого приблизно 3 мільйони гривень.



Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні комп'ютери та хутро. ВІДЕО. ФОТО

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Теги: волинські митники, вирили, цінне хутро, коп'ютери, українець
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