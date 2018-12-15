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Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста

Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
У мережі з'явилися вражаючі знімки нічного Луцька.

Автор кадрів – фотограф Ігор Диня розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про деталі цієї зйомки.

Кадри Ігор робив за допомогою штатива на фотоапарат Nikon D610 та ширококутний об’єктив.

«В ручник налаштуваннях фотокамери задається діафрагма та довга витримка – близько 20-30 секунд. Для запобігання «змазів» використовував автоспуск», – розповів фотограф.

Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста

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Теги: Луцьк, фотограф, Ігор Диня, місто, фотографія
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