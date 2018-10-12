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На Херсонщині хлопець зірвався з оглядового колеса

На Херсонщині хлопець зірвався з оглядового колеса
У Залізному порту в Херсонській області місцевий житель вирішив піднятися на непрацююче оглядове колесо на набережній.

Про це пишуть Факти.

Коли у нього втомилися руки, юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти.

Медики діагностували у хлопця пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Зображення ілюстративне.

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Теги: оглядове колесо, залізний порт, Херсонщина
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