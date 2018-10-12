На Херсонщині хлопець зірвався з оглядового колеса





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Коли у нього втомилися руки, юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти.



Медики діагностували у хлопця пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.



Зображення ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Залізному порту в Херсонській області місцевий житель вирішив піднятися на непрацююче оглядове колесо на набережній.Про це пишуть Факти Коли у нього втомилися руки, юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти.Медики діагностували у хлопця пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

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