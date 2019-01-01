На Волині через пожежу в магазині постраждала жінка





Інцидент трапився 26 липня приблизно о 22-ої години, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Загорання ліквідували рятувальники 8-ої ДПРЧ м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Воєгоще. Під час ліквідації пожежі врятовали 39-річну жінку, яку медики госпіталізували з діагнозом отруєння чадним газом.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

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