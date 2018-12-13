На Волині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 12:15
У Володимирі-Волинському на вулиці Галицькій знайшли повішеною дівчину.
Трагедія сталася вчора,28 липня, приблизно о 9-ї години, - про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Як зазначили правоохоронці, 16-річна дівчина вчинила самогубство в господарській споруді.
Причини такого вчинку встановлюють.
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Трагедія сталася вчора,28 липня, приблизно о 9-ї години, - про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Як зазначили правоохоронці, 16-річна дівчина вчинила самогубство в господарській споруді.
Причини такого вчинку встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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