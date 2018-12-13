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На Волині повісилася 16-річна дівчина

На Волині повісилася 16-річна дівчина
У Володимирі-Волинському на вулиці Галицькій знайшли повішеною дівчину.

Трагедія сталася вчора,28 липня, приблизно о 9-ї години, - про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.

Як зазначили правоохоронці, 16-річна дівчина вчинила самогубство в господарській споруді.

Причини такого вчинку встановлюють.

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Теги: Волинь, самогубство, дівчина
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