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У колодязі задихнулися працівники водоканалу

У колодязі задихнулися працівники водоканалу
Під час планових робіт в колодязі загинули троє працівників водоканалу.

Трашедія сталася на Київщині в понеділок, 29 липня,- - повідомляє ТСН.

Чоловіки виконували роботи в селі Русаки Іванківського району. Усі троє перебували в колодязі водонапірної вежі – там їм і стало зле, втратили свідомість.

Працівники водоканалу проводили планові роботи із заміни засувки.

"Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження. Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Після надання першої медичної допомоги їх доправили до Іванківської центральної районної лікарні. Проте під час транспортування до лікарні потерпілі померли", - повідомили в ДСНС Київщини.

Причини трагедії з’ясовує слідство. Основна причина – під землею працівники надихалися якогось отруйного газу.

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Теги: трагедія, смерть
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