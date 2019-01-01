У колодязі задихнулися працівники водоканалу
29 липень, 23:31
Під час планових робіт в колодязі загинули троє працівників водоканалу.
Трашедія сталася на Київщині в понеділок, 29 липня,- - повідомляє ТСН.
Чоловіки виконували роботи в селі Русаки Іванківського району. Усі троє перебували в колодязі водонапірної вежі – там їм і стало зле, втратили свідомість.
Працівники водоканалу проводили планові роботи із заміни засувки.
"Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження. Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Після надання першої медичної допомоги їх доправили до Іванківської центральної районної лікарні. Проте під час транспортування до лікарні потерпілі померли", - повідомили в ДСНС Київщини.
Причини трагедії з’ясовує слідство. Основна причина – під землею працівники надихалися якогось отруйного газу.
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Трашедія сталася на Київщині в понеділок, 29 липня,- - повідомляє ТСН.
Чоловіки виконували роботи в селі Русаки Іванківського району. Усі троє перебували в колодязі водонапірної вежі – там їм і стало зле, втратили свідомість.
Працівники водоканалу проводили планові роботи із заміни засувки.
"Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження. Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Після надання першої медичної допомоги їх доправили до Іванківської центральної районної лікарні. Проте під час транспортування до лікарні потерпілі померли", - повідомили в ДСНС Київщини.
Причини трагедії з’ясовує слідство. Основна причина – під землею працівники надихалися якогось отруйного газу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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