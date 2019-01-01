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Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води

Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води
Через ліквідацію пориву на тепловій мережі мешканці деяких вулиць Луцька сидітимуть без гарячої води.

Про це повідомляє прес-служба КП "Луцькводоканал".

Так, гарячого водопостачання не буде в житлових будинках на пр. Волі, 29, 31, 33, 35, вул. Коперника, 34, 62, 66, 66-а.

"Відсьогодні розпочали виконання робіт з ліквідації пориву на мережі. Тривалість виконання робіт залежатиме від характеру витоку, а послугу буде відновлено впродовж двох днів. Просимо вибачення за завдані незручності", - йдеться у повідомлені.

Для мешканців Завокзального району міста відновлення послуги з гарячого водопостачання споживачів котелень на вул. Карбишева, 2 та вул. Конякіна, 24-к буде сьогодні впродовж дня.

Зазначають, що протермінування відновлення послуги на один день викликане виявленням додаткових обсягів ремонтних робіт, які виконувалися впродовж 29-30 липня.

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Теги: вода, Луцьк
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