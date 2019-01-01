Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води

Через ліквідацію пориву на тепловій мережі мешканці деяких вулиць Луцька сидітимуть без гарячої води.Про це повідомляє прес-служба КП "Луцькводоканал".Так, гарячого водопостачання не буде в житлових будинках на пр. Волі, 29, 31, 33, 35, вул. Коперника, 34, 62, 66, 66-а."Відсьогодні розпочали виконання робіт з ліквідації пориву на мережі. Тривалість виконання робіт залежатиме від характеру витоку, а послугу буде відновлено впродовж двох днів. Просимо вибачення за завдані незручності", - йдеться у повідомлені.Для мешканців Завокзального району міста відновлення послуги з гарячого водопостачання споживачів котелень на вул. Карбишева, 2 та вул. Конякіна, 24-к буде сьогодні впродовж дня.Зазначають, що протермінування відновлення послуги на один день викликане виявленням додаткових обсягів ремонтних робіт, які виконувалися впродовж 29-30 липня.