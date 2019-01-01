У Луцьку водій «влетів» у паркан біля розважального центру. ФОТО





На проспекті Грушевського автівка "влетіла" у паркан неподалік розважального центру, - повідомляє



На фото видно, як автівка вилетіла наполовину на тротуар, зачепивши заднім бампером огорожу неподалік РЦ "Промінь" на проспекті Грушевського. Автомобіль марки BMW зазнав механічних ушкоджень.



Постраждалих нема, рух на проспекті не ускладнений. На місці події працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, поблизу ТРЦ "Промінь" сталася аварія.На проспекті Грушевського автівка "влетіла" у паркан неподалік розважального центру, - повідомляє ІА "Конкурент" , посилаючись на очевидців.На фото видно, як автівка вилетіла наполовину на тротуар, зачепивши заднім бампером огорожу неподалік РЦ "Промінь" на проспекті Грушевського. Автомобіль марки BMW зазнав механічних ушкоджень.Постраждалих нема, рух на проспекті не ускладнений. На місці події працює патрульна поліція.

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