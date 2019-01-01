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У Луцьку водій «влетів» у паркан біля розважального центру. ФОТО

У Луцьку водій «влетів» у паркан біля розважального центру. ФОТО
У Луцьку, поблизу ТРЦ "Промінь" сталася аварія.

На проспекті Грушевського автівка "влетіла" у паркан неподалік розважального центру, - повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.

На фото видно, як автівка вилетіла наполовину на тротуар, зачепивши заднім бампером огорожу неподалік РЦ "Промінь" на проспекті Грушевського. Автомобіль марки BMW зазнав механічних ушкоджень.

Постраждалих нема, рух на проспекті не ускладнений. На місці події працює патрульна поліція.
У Луцьку водій «влетів» у паркан біля розважального центру. ФОТО
У Луцьку водій «влетів» у паркан біля розважального центру. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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