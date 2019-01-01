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Ковельчанка буде навчатися у канадському коледжі

Ковельчанка буде навчатися у канадському коледжі
Ковельчанка Москалик Саша з 3 вересня буде навчатися у Канадському коледжі – Fanshawe College, що знаходиться у провінції Онтаріо.

Про це дівчина сповістила викладачам EuroFuture відразу після отримання візи, - пише Ковельpost.

Повідомляють, Саша є випускницею НВК №13 та вже 4 роки поспіль безкоштовно навчається англійській мові у центрі іноземних мов EuroFuture в рамках проекту “Англійська для дітей героїв”.

Проект був ініційований у 2015 році волонтерами Наталією Поповою та Людмилою Зубарєвою спільно з бельгійкою українського походження Ангеліною Балкан.

Метою проекту було вивчення англійської мови дітьми загиблих, поранених, полонених, зниклих безвісти Героїв. Саша була одна з 17 учасників, що від 2015 року до 2019 безкоштовно відвідували курси англійської. Окрім того, в кінці 2015 року, спонсор проекту - Ангеліна, подарувала Саші та іншим 2 учасникам проекту - відпочинок у англомовному таборі у Карпатах – EuroFutureCamp, де дівчина 10 днів провела у англомовному середовищі.

Так, коли у Ковель приїхала волонтерка Корпусу Миру – Кеседі Кремптон, сім'я Саші одна з перших виявила бажання стати стороною, яку приймуть. Згодом, після позитивного досвіду першої волонтерки, сім'я Москаликів стала стороною, яку прийняли, і для Еймі Шоу – ще однієї волонтерки Корпусу Миру.

З вересня 2019 року дівчина почала активно готуватися до міжнародного тесту IESL і здала його на 7.0 - рівень, який отримують на 1-2 курсах профільний університів. Дівчина двічі здавала тест протягом одного навчального року, адже хотіла покращити перший результат, що їй і вдалося.

Цього ж року Саша взяла участь у конкурсі на креативне письмо Write On, де зайняла перше місце не лише на місті, але й на області. Майже відмінно склала і ЗНО – 192 бали.

Зауважують, що готуватися до навчання за кордоном дівчина почала ще на початку минулого року: удосконалювала англійську, вивчала інформацію про коледжі, писала представникам. Окрім здачі міжнародного екзамену з англійської, сім'я дівчини мала назбирати і пакет документів.

Відтак, Саша буде вивчати бізнес та логістику протягом 2 років у Канаді. Дівчина буде проживати у приймаючій сім'ї поки їй не виповниться 18 років. Після повноліття вона зможе орендувати квартиру або ж проживати у гуртожитку.

Окрім того, після закінчення навчання коледж пропонує оплачувану практику, що дозволить усю теорію відразу закріпити на практиці.
Ковельчанка буде навчатися у канадському коледжі
Ковельчанка буде навчатися у канадському коледжі

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Теги: ковельчанка, канадський коледж, навчання
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