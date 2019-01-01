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У Луцьку військові винищувачі піднялися у небо. ВІДЕО

У Луцьку військові винищувачі піднялися у небо. ВІДЕО
Сьогодні, 31 липня, на Луцькому військовому аеродромі проводиться льотна зміна в пари легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.

Про це повідомили на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» у Facebook.

"Пропонуємо Вашій увазі відео першого сьогоднішнього зльоту навчально-бойового винищувача МіГ-29УБ зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна з Луцького військового аеродрому", - йдеться у дописі.

Відео опублікували на сторінці у Facebook Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.


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Теги: луцький аеродром, винищувачі, відео
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Коментарі 1
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Гудуть знатно, зметнувся з 1/3 смуги.
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