У Луцьку військові винищувачі піднялися у небо. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
Сьогодні, 31 липня, на Луцькому військовому аеродромі проводиться льотна зміна в пари легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.
Про це повідомили на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» у Facebook.
"Пропонуємо Вашій увазі відео першого сьогоднішнього зльоту навчально-бойового винищувача МіГ-29УБ зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна з Луцького військового аеродрому", - йдеться у дописі.
Відео опублікували на сторінці у Facebook Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.
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Про це повідомили на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» у Facebook.
"Пропонуємо Вашій увазі відео першого сьогоднішнього зльоту навчально-бойового винищувача МіГ-29УБ зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна з Луцького військового аеродрому", - йдеться у дописі.
Відео опублікували на сторінці у Facebook Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.
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Коментарі 1
Гудуть знатно, зметнувся з 1/3 смуги.
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