У Луцьку військові винищувачі піднялися у небо. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці



"Пропонуємо Вашій увазі відео першого сьогоднішнього зльоту навчально-бойового винищувача МіГ-29УБ зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна з Луцького військового аеродрому", - йдеться у дописі.



Відео опублікували на сторінці у Facebook Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 липня, на Луцькому військовому аеродромі проводиться льотна зміна в пари легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.Про це повідомили на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» у Facebook."Пропонуємо Вашій увазі відео першого сьогоднішнього зльоту навчально-бойового винищувача МіГ-29УБ зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна з Луцького військового аеродрому", - йдеться у дописі.Відео опублікували на сторінці у Facebook Севастопольська БрТА ім. Покришкіна.

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