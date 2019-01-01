У Луцьку розпочався чемпіонат України з дзюдо. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:58
В обласному центрі Волині стартували Відкритий кубок України та командний чемпіонат України з дзюдо.
Змагання відбуваються у спортивно-розважальному комплексі "Адреналін Сіті", - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Сьогодні, 31 липня, дзюдоїсти із різних областей України розпочали боротьбу за звання кращого. Серед учасників є і волинські спортсмени.
Завтра, 1 серпня, дзюдоїсти боротимуться за звання чемпіона України.
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Змагання відбуваються у спортивно-розважальному комплексі "Адреналін Сіті", - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Сьогодні, 31 липня, дзюдоїсти із різних областей України розпочали боротьбу за звання кращого. Серед учасників є і волинські спортсмени.
Завтра, 1 серпня, дзюдоїсти боротимуться за звання чемпіона України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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