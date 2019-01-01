У Луцьку розпочався чемпіонат України з дзюдо. ФОТО, ВІДЕО





Змагання відбуваються у спортивно-розважальному комплексі "Адреналін Сіті", - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



Сьогодні, 31 липня, дзюдоїсти із різних областей України розпочали боротьбу за звання кращого. Серед учасників є і волинські спортсмени.



Завтра, 1 серпня, дзюдоїсти боротимуться за звання чемпіона України.











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