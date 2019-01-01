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1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 серпня в народному календарі вшановується пам'ять святої Макрини, яка відома також, як сестра Василія Великого.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Євген, Роман, Степан, Емілія,- пише 24 канал.

Народні прикмети на 1 серпня

– Дощ на Макринин день йде – посів зимових хлібів буде вдалим.

– Дощова погода віщує осінь з великою кількістю опадів.

– Суха погода 1 серпня – аналогічні дні будуть ще довго.

– Зірки падають на Макринин день – скоро прийдуть сильні вітри.

Що можна робити 1 серпня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.

Що не можна робити 1 серпня

1. Уникайте сьогодні метушні та галасливих компаній.


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Теги: 1 серпня, свято
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