Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:46
На Волині сезон грибів розпочинається з квітня і закінчується пізно восени. Але саме зараз у лісі їх – масово. Тож на луцьких ринках продають чимало грибів: лисички, красноголовці, білі, опеньки, сироїжки.
Про йдеться в сюжеті Сфери-ТВ.
Фахівці кажуть, що треба збирати гриби, які добре знаєш, не куштувати їх. А в'ялені чи переспілі навіть не чіпати руками.
"Лисички є справжні і не справжні. Опеньки також бувають їстівні і не їстівні. Тож гриби потрібно розрізняти", – розповіла провідна лікарка Центрального ринку Валентина Твердохліб.
Найдорожче на ринках продають білі гриби. Їх вартість від 130 гривень за кілограм, красноголовці від 100 грн, найдешевші – лисички, їх продають за 55 грн.
Усі гриби, якими торгують на ринку обов'язково перевіряють у лабораторії. Кажуть отруйних, чи з радіацією не виявили.
Деталі – у сюжеті:
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Про йдеться в сюжеті Сфери-ТВ.
Фахівці кажуть, що треба збирати гриби, які добре знаєш, не куштувати їх. А в'ялені чи переспілі навіть не чіпати руками.
"Лисички є справжні і не справжні. Опеньки також бувають їстівні і не їстівні. Тож гриби потрібно розрізняти", – розповіла провідна лікарка Центрального ринку Валентина Твердохліб.
Найдорожче на ринках продають білі гриби. Їх вартість від 130 гривень за кілограм, красноголовці від 100 грн, найдешевші – лисички, їх продають за 55 грн.
Усі гриби, якими торгують на ринку обов'язково перевіряють у лабораторії. Кажуть отруйних, чи з радіацією не виявили.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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