вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО

Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО
На Волині сезон грибів розпочинається з квітня і закінчується пізно восени. Але саме зараз у лісі їх – масово. Тож на луцьких ринках продають чимало грибів: лисички, красноголовці, білі, опеньки, сироїжки.

Про йдеться в сюжеті Сфери-ТВ.

Фахівці кажуть, що треба збирати гриби, які добре знаєш, не куштувати їх. А в'ялені чи переспілі навіть не чіпати руками.

"Лисички є справжні і не справжні. Опеньки також бувають їстівні і не їстівні. Тож гриби потрібно розрізняти", – розповіла провідна лікарка Центрального ринку Валентина Твердохліб.

Найдорожче на ринках продають білі гриби. Їх вартість від 130 гривень за кілограм, красноголовці від 100 грн, найдешевші – лисички, їх продають за 55 грн.

Усі гриби, якими торгують на ринку обов'язково перевіряють у лабораторії. Кажуть отруйних, чи з радіацією не виявили.

Деталі – у сюжеті:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, сезон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Волинянин, який зник у Варшаві, знайшовся
Сьогодні, 10:50
Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:46
У центрі Луцька хочуть встановити надсучасний світловий фонтан замість бетонного «корита». ФОТО
Сьогодні, 10:24
Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
22 липень, 13:44
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
09 липень, 16:01
Комерційну заготівлю ягід і грибів взяли під контроль волинські фіскали Комерційну заготівлю ягід і грибів взяли під контроль волинські фіскали
30 червень, 09:55
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
06 червень, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинських медиків навчали сучасним підходам до діагностики та лікування серцево-судинних хвороб
Сьогодні, 11:31
 0
У Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер
Сьогодні, 11:19
 0
Mister.Am подарує 3 квитки на «Бандерштат-2019»*
Сьогодні, 11:11
 0
У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО
Сьогодні, 11:03
 0
Волинянин, який зник у Варшаві, знайшовся
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿