Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО





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Фахівці кажуть, що треба збирати гриби, які добре знаєш, не куштувати їх. А в'ялені чи переспілі навіть не чіпати руками.



"Лисички є справжні і не справжні. Опеньки також бувають їстівні і не їстівні. Тож гриби потрібно розрізняти", – розповіла провідна лікарка Центрального ринку Валентина Твердохліб.



Найдорожче на ринках продають білі гриби. Їх вартість від 130 гривень за кілограм, красноголовці від 100 грн, найдешевші – лисички, їх продають за 55 грн.



Усі гриби, якими торгують на ринку обов'язково перевіряють у лабораторії. Кажуть отруйних, чи з радіацією не виявили.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сезон грибів розпочинається з квітня і закінчується пізно восени. Але саме зараз у лісі їх – масово. Тож на луцьких ринках продають чимало грибів: лисички, красноголовці, білі, опеньки, сироїжки.Про йдеться в сюжеті Сфери-ТВ Фахівці кажуть, що треба збирати гриби, які добре знаєш, не куштувати їх. А в'ялені чи переспілі навіть не чіпати руками."Лисички є справжні і не справжні. Опеньки також бувають їстівні і не їстівні. Тож гриби потрібно розрізняти", – розповіла провідна лікарка Центрального ринкуНайдорожче на ринках продають білі гриби. Їх вартість від 130 гривень за кілограм, красноголовці від 100 грн, найдешевші – лисички, їх продають за 55 грн.Усі гриби, якими торгують на ринку обов'язково перевіряють у лабораторії. Кажуть отруйних, чи з радіацією не виявили.Деталі – у сюжеті:

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