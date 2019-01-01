У Ковелі відбудеться кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 19:46
Молодіжний центр «Місто ідей», кінотеатр «Прем'єра» та компанія ArtHourse Traffic підготували для ковельчан та гостей міста показ романтичної комедії «Патерсон» (США, 2016 року).
Кіноперегляд відбудеться завтра, 2 серпня, о 21:45 годині, - повідомляє Ковельpost
Повідомляють, це сучасна історія про кохання. Фільм розповідає про водія автобуса і скромного поета на ім'я Патерсон, який живе звичайним життям в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.
Організатори рекомендують відвідувачам взяти із собою пледи та термокружки з гарячим чаєм.
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Кіноперегляд відбудеться завтра, 2 серпня, о 21:45 годині, - повідомляє Ковельpost
Повідомляють, це сучасна історія про кохання. Фільм розповідає про водія автобуса і скромного поета на ім'я Патерсон, який живе звичайним життям в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.
Організатори рекомендують відвідувачам взяти із собою пледи та термокружки з гарячим чаєм.
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