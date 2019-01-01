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У Ковелі відбудеться кіноперегляд просто неба

У Ковелі відбудеться кіноперегляд просто неба
Молодіжний центр «Місто ідей», кінотеатр «Прем'єра» та компанія ArtHourse Traffic підготували для ковельчан та гостей міста показ романтичної комедії «Патерсон» (США, 2016 року).

Кіноперегляд відбудеться завтра, 2 серпня, о 21:45 годині, - повідомляє Ковельpost

Повідомляють, це сучасна історія про кохання. Фільм розповідає про водія автобуса і скромного поета на ім'я Патерсон, який живе звичайним життям в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.

Організатори рекомендують відвідувачам взяти із собою пледи та термокружки з гарячим чаєм.

У Ковелі відбудеться кіноперегляд просто неба



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Теги: Ковель, кінотеатр просто неба, американська комедія
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