У Ковелі відбудеться кіноперегляд просто неба





Кіноперегляд відбудеться завтра, 2 серпня, о 21:45 годині, - повідомляє



Повідомляють, це сучасна історія про кохання. Фільм розповідає про водія автобуса і скромного поета на ім'я Патерсон, який живе звичайним життям в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.



Організатори рекомендують відвідувачам взяти із собою пледи та термокружки з гарячим чаєм.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодіжний центр «Місто ідей», кінотеатр «Прем'єра» та компанія ArtHourse Traffic підготували для ковельчан та гостей міста показ романтичної комедії «Патерсон» (США, 2016 року).Кіноперегляд відбудеться завтра, 2 серпня, о 21:45 годині, - повідомляє Ковельpost Повідомляють, це сучасна історія про кохання. Фільм розповідає про водія автобуса і скромного поета на ім'я, який живе звичайним життям в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.Організатори рекомендують відвідувачам взяти із собою пледи та термокружки з гарячим чаєм.

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